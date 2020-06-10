Голлівудська зірка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, збентежила фото їх дочки за цікавим заняттям

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала п'ятирічну доньку Каю-Євдокію. Білява дівчинка розташувалася на підлозі і розмальовувала гіпсову фігуру.

Примітно, що фігурою є вагітний живіт Хайден, частково з грудьми (коли вона ще виношувала доньку).

Актриса повідомила в підписі, що макет для майбутнього малюнка наніс на фігуру тато дівчинки, тобто сам Володимир.

"Я зробила цю форму мого живота, коли була вагітна, і моя дочка Кая благала мене дозволити їй розмалювати її. Після того, як я пояснила їй, як це делікатно 😬 і що це важливо для мами, я нарешті здалася і сказала "так". На щастя, тато допоміг їй з невеликим начерком, щоб вона могла розфарбувати 😉", - поділилася Панеттьєрі.

Примітно, що в коментарях у Хайден запитали, чи знає її дочка українську мову, на що актриса поспішила відповісти.

"Хороша робота, татко! @ klitschko kaya вивчає українську / російську ??" - "Ага! Вона говорить тільки по-російськи зі своїм татом і вивчає українську 😊"

Користувачі кинулися обговорювати побачене, відзначаючи, як сильно Кая підросла і стала схожою на матір в дитинстві.

"Вона така чарівна і дуже талановита, як мама, і в неї є здібності до творчості, мені дуже сподобалося! 💕😍"

"Боже, вона така велика !!!!! 😍"

"Вона виглядає так само, як ти"

"У неї твоє волосся! Я пам'ятаю тебе в "Дороговказному світлі! 🤗"

"Як красиво 💙"

"Ви з Володимиром знову разом?"

"як це красиво 💙, тепер це ще більше особливе, з малюнком Каї. Тепер це мистецтво!"

"Це так чертовски мило :)"

"Перш ніж я прочитала підпис, я подумала, що це була твоя фотографія. Вона стала такою гарною, як її мама"

Нагадаємо, Володимир і Хайден зустрічалися з 2009 по 2018 рік. У 2014 році у пари з'явилася дочка Кая, яка зараз живе з Кличком в Україні.

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