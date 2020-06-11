Голлівудська зірка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, показала їх підрослу дочка

Знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному з фото 5-річна Кайя-Євдокія розмальовує гіпсовий зліпок вагітного живота Хайден. Актриса зазначила, що в цьому їй допомагав батько – Володимир Кличко.

Хайден Панеттьєрі розповіла, що дочка дуже просила його розмалювати, і вона здалася, попередньо пояснивши який він крихкий, і як дорогий для неї.

Відзначимо, в коментарях всі захоплюються красою дівчинки і пишуть, що копія краси мами.

"Вона точнісінько, як ти", "Так підросла", "Вона прекрасна", "Вона така велика. Час летить", - пишуть в коментарях.

Також Хайден Панеттьєрі опублікувала фото маленької Кайі.

«Здається, що ця фотографія була зроблена вчора. Не можу повірити, що моїй дитині вже 5 років! Час летить», - написала вона.

Нагадаємо, Володимир і Хайден зустрічалися з 2009 по 2018 рік. У 2014 році у пари з'явилася дочка Кайя-Євдокія. Своє друге ім'я дівчинка отримала в честь бабусі братів Кличків.

Кайя живе з Кличком в Україні.

Нагадаємо,колишня дівчина Кличка справила фурор свіжим фото з боксером.

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