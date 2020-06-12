Курс валют резко изменится, что будет с долларом: прогноз Нацбанка

Курс валют в Украине 12 июня проявит небывалую крепость гривны, доллар и евро будут вынуждены отправится на дно.

Так, сегодня сто долларов можно будет купить за 2659,99 гривен, хотя днем ранее они торговались по 2636,67 гривен (-23,32). Вместе с тем в регуляторе уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,5939 грн. Однако ко концу дня валюта сумела отыграть часть позиций.

Ситуация с евро будет аналогичной: валюта упадет до 3017,23 грн за стоевровую купюру. Вчера она стоила 3028,59 грн (-11,36).

Сотни украинцев оказались в "ловушке" на границе с Польшей, что происходит: «Уже 12 часов без еды и воды...»

Сотни украинских заробитчан застряли на границе с Польшей, образовав невероятно большую очередь.

Так, на КПП «Шегини» сотни украинцев стоят уже более 12-13 часов. Большинство этих людей - заробитчане, которые отправляются на сезонные работы в Польшу. Причиной образования очереди стали карантинные меры, в которых вынуждены работать пограничники.

«Вообще не спали всю ночь, ноги болят, кушать хочется. Знали, что очереди, но не настолько», - сказала жительница Волыни Любовь Ковальчук.

Уточняется, что причиной образования проблем стала польская сторона. Миновав украинских пограничников, люди застряли на нейтральной территории, между Польшей и России. А там нет ни мест для отдыха, ни тем более каких-либо заведений. Лишь один туалет, к которому «вечная» очередь.

НБУ пошел на крайние меры из-за обвала экономики: срочное заявление, «С 12 июня…»

Экономика Украины обвалится сильнее, чем ожидалось ранее.

Новый прогноз Национального банка говорит, что ситуация оказалась намного хуже, чем можно было предположить, и ожутить это можно будет уже во втором квартале 2020 года. Подробности на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Правление Национального банка пошло на радикальные меры, и приняло решение снизить учетную ставку до рекордного показателя: с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

Важно отметить, что это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины. Ниже 6,5% раньше она еще не опускалась.

"Для скорейшего возврата экономики к росту необходимы достаточно решительные шаги", - Смолий попытался объяснити резкое снижение учетной ставки до 6%.

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