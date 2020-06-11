Такого в истории Украины еще не было никогда

Экономика Украины обвалится сильнее, чем ожидалось ранее

Новый прогноз Национального банка говорит, что ситуация оказалась намного хуже, чем можно было предположить, и ожутить это можно будет уже во втором квартале 2020 года. Подробности на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Правление Национального банка пошло на радикальные меры, и приняло решение снизить учетную ставку до рекордного показателя: с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

Важно отметить, что это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины. Ниже 6,5% раньше она еще не опускалась.

"Для скорейшего возврата экономики к росту необходимы достаточно решительные шаги", - Смолий попытался объяснити резкое снижение учетной ставки до 6%.

Отметим, в начале 2019 года учетная ставка НБУ находилась на уровне 18%, а в начале 2020 года - 13,5%.

По словам главы НБУ, пандемия и карантинные ограничения все угрожают украинской экономике.

"По нашим оценкам, падение украинской экономики во втором квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден", - заявил Смолий.

Также украинцев предупредили, что инфляция будет расти умеренными темпами. (Согласно данным Госстата, в мае уровень инфляции в Украине опустился ниже 2%. Цены на продукты питания в годовом измерении выросли на 2,7% (а по сравнению с предыдущим месяцем — на 1,2%)

Добавим, что в апреле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020 году с 4,8% до 6% и подтвердил его на уровне 5% на 2021-2022 гг. Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и к концу 2020 года составит 6%.

Ранее правительство прездставило прогноз, согласно которому, в 2020 году экономика Украины упадет на 4-8%. Ожидания таковы, что кризис быстро не закончится, а уровень украинского ВВП может падать на продолжении целого года.

В прогнозе от Кабмина говорится, что 2020 год будет крайне сложным, украинцев ожидает: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Ожидается, что больше всех пострадают те, кто работает в сфере промышленности, а также оптовой и розничной торговли.

Печальные экономические прогнозы актуальны не только для Украины. Так, Всемирный банк заявил, что сокращение экономики в мире может составить 5,2%. Это самый большой обвал в экономике со времен Второй мировой войны.

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели"

Как сообщала Politeka, курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен..."

Также Politeka писала про рекордный обвал экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году, важное предупреждение.