Курс валют в Украине 12 июня проявит небывалую крепость гривны, доллар и евро будут вынуждены отправится на дно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Нацбанка Украины.

Так, сегодня сто долларов можно будет купить за 2659,99 гривен, хотя днем ранее они торговались по 2636,67 гривен (-23,32). Вместе с тем в регуляторе уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,5939 грн. Однако ко концу дня валюта сумела отыграть часть позиций.

Ситуация с евро будет аналогичной: валюта упадет до 3017,23 грн за стоевровую купюру. Вчера она стоила 3028,59 грн (-11,36).

До этого мы писали, что известный экономист дал украинцам ценный совет по поводу покупки и продажи валюты.

Член экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов ответил на интересующий многих вопрос касательно того, что делать с долларами – покупать или продавать.

По словам Блинова, в ближайшее время курс валют останется стабильным, поэтому доллары сейчас выгодно переводить в гривны. Экономист советует купить гривну и положить ее на гривневый депозит. Это позволит получить прибыль. По мнению эксперта, открывать депозит можно и со сравнительно небольшими сумами. Например, с тысячей долларов, если эти деньги просто лежат и в ближайшее время вы не планируете их тратить.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных: "Перевалит за 30".

Также Politeka писала, что НБУ кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

А еще Politeka сообщала, что курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен...".