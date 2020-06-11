Юрий Горбунов раскрыл украинцам неожиданную новость о новом проекте, в котором появится Тина Кароль

Как выяснилось, популярная певица снимется в новом сезоне сериала «Великі Вуйки». Об этом в своем Инстаграм объявил Горбунов, который является актером и креативным продюсером проекта, передает Politeka.net.

«Гуцулы всегда вместе!! Ждите второй сезон сериала «Великі Вуйки» и встречайте любимую Тину Кароль в одной из ролей! Это будет круто!!», - написал ведущий.

Пока артисты не стали раскрывать, какую именно роль сыграет Кароль.

Горбунов также поделился совместным фото с певицей. На нем Тина позирует в оригинальном летнем платье с бахромой, больше похожем на плотную сеточку. Звезда распустила волосы и добавила акцент своему образу, накрасив губы в ярко-красный цвет.

Поклонники тут же принялись обсуждать радостную новость.

«Шо с лицом у женщины?», «А гуцул Данчик будет?», «Тина пупсик такой», «Лучше б Настю позвал вместо Тины», «У Тины очень грустные глаза», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кароль поразила печальным видом на новом видеоролике.

Так, в этот раз на новом видео, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте "ФанТина", звезда предстала в лаконичном наряде черного цвета и удивила необычным образом. Как известно, Кароль считают иконой стиля, поэтому каждый ее наряд бурно обсуждается в социальной сети.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".