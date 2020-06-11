Модель Деми Роуз показала летний кадр на жарком отдыхе у бассейна

В этот раз Деми решила похвастаться фигурой в одном стильном бикини со стильным принтом рядом с бассейном. Загорелая кожа Деми и ее длинные локоны тут же восхитили поклонников, сообщает Politeka.net.

Девушке удалось в очередной раз подчеркнуть свои идеальные изгибы довольно крошечным купальником, поэтому поклонники тут же написали множество комментариев в адрес молодой модели, некоторые даже посоветовали другим "держать свои челюсти", ведь формы знаменитости выглядят невероятно.

Стоит отметить, что ранее девушка рассказывала, что в основе ее фигуры лежат: гены, чертовски тяжелая работа над собой и регулярные занятия в тренажерном зале, а также хорошо сбалансированное питание.

Ее тренер также рассказывал, что девушка тренируется до пяти раз в неделю в зависимости от ее графика работы. А что касается пышных форм звезды, то опытные специалисты заявляют, что, как бы вы не старались, получить такие формы естественным путем невозможно. Здесь явно присутствует пластика и очень хорошая.

Также девушка покорила фото, опубликованным в социальной сети Инстаграм на своей странице, на котором предстала абсолютно без одежды. Так, Деми похвасталась формами, прикрыв грудь лишь тонким шарфом с тонкими нитями.

На стильном кадре загорелая Деми изогнулась в томной позе прямо на скале и подчеркнула достоинство, измазавшись маслом. При этом девушка распустила длинные локоны и восхитила их блестящим видом:

«Ahi te entra toditito ... Ricura», «Оглушающий видок, гнись сильнее», «ты как дикая кошка», «Великолепный красивый человечек❤️❤️❤️❤️», «оглянись и посмотри на меня», «Огненная куколка, аж скользит🔥», «Que, ermosa», «Эй, Деми! Вы носите костюм цвета кожи или это все ваше очень вдохновляющее тело ??? 😮😍🔥😂»», - написали поклонники.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".