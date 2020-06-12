Погода в Украине 12 июня резко изменится, буквально половину страны зальют сильные ливни с грозами

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, передает Politeka.

Так, на западной Украине будут сильные дожди с грозами и дневные 24-30 жары. Ночью же похолодает почти вдвое: от 13 до 17 градусов.

А вот на севере страны будет солнечно и без осадков. Здесь столбик термометра покажет от 31 до 34 градусов выше нуля. Ночью показатель опустится до 17-21 по Цельсию.

В центральных областях дожди и грозы ожидаются лишь в Винницкой области. На остальной части территории будет сухо и местами облачно. Днем воздух прогреется до 30-33 жары, а ночью остынет до 16-19 градусов со знаком «плюс».

Юг Украины сегодня изрядно зальет дождями, которые будут сопровождаться грозами. Это станет причиной того, что воздух будет в пределах 24-30 градусов. А вот ночью ожидается от 17 до 20 тепла.

Украинцам на востоке страны стоит ожидать жаркой погоды. Дожди пройдут лишь в Запорожской области. Несмотря на это, воздух будет в районе 28-35 градусов тепла. Ночью ожидается от 17 до 20 градусов.

В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду: днем столбик термометра прогреется до 31-34 градусов тепла, а ночью остынет до 17-20 по Цельсию.

Напомним, жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание.

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