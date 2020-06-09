Украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова похвасталась главной гордостью на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вся в мечтах о море 🥰 кто бы хотел так с разбега залететь в тёплое море?» - интересуется она у подписчиков.

Уточним, что на кадрах Кузнецова позирует во время отдыха на море в одном купальнике, поверх котрого решила набросить кофту с декольте.

«Так мечтаю про встречу с тобой», «Очень хочется отдохнуть. Море хорошо, но и горы тоже будут замечательно», «просто бомба», «вы прекрасны», «красота неописуемая», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская модель, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова, показала свои формы и прогулку по Киеву.

На фото Мила позирует в майке, которая не смогла вместить объёмные формы красавицы. Под одеждой видно и черное белье, которое, трудно понять, как удерживало всю красоту. Кузнецова улыбалась на фото и демонстрировала пышность не стесняясь. Модель гуляла по Андреевскому спуску, как можно понять по фото.

На втором кадре Мила купила себе фаст-фуд и показала себя уже не в таком откровенном образе. Можно даже заметить ушки кошечки, которые красавица надела на голову. Кузнецова поздравила город Киев с праздником.

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