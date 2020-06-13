Знаменитости давно покорили поклонников не только своим талантом, но и красотой

Звезды стали кумирами и многие хотят быть на них похожими, поэтому вдвойне интересней, как они выглядели на заре своих карьер.

Певица Ани Лорак многое пришлось преодолеть, чтобы стать той, кем она сейчас является. Артистка провела детство в интернате, не имела поддержки и богатых родителей, но несмотря на это она сумела добиться успеха, пишет news.ru.

Светлана Лобода начинала свой творческий путь с группы "ВИА Гра". Красотка решила оставить темный цвет волос в прошлом и превратилась в роковую блондинку.

Оля Бузова также прошла длинный путь, чтобы стать знаменитостью. Певица снималась в "Доме-2". Звезда часто меняла образы. Она была и длинноволосой блондинкой, и коротко стриженной красоткой с розоватым оттенком волос. Сейчас Оля предпочитает носить темные волосы.

Полина Гагарина с годами кардинально изменилась. Звезда из темноволосой пышечки превратилась в стройную блондинку. Внешность красотки сейчас нельзя не назвать совершенной.

Напомним, Ани Лорак предстала в мрачноватом и минималистичном образе, засветив не только новую прическу, но и заметно помолодевшее лицо с "новыми" губами. Певица похвасталась своим пением перед камерой, рекламируя новую песню, а также поздравила друга и коллегу с праздником.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода записала шуточное видео. На кадрах красотка обратилась к фанам, сообщив им приятную новость.

В процессе видео, она поднесла руку к лицу и показала на пальце ресницы инстаграмной маски.

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".

Также Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальным телом и показала свои самые жаркие образы на сцене: "Разорвала всех".