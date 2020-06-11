Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова рассказала о своих чувствах

Девушка получшила победу на шоу благодаря своей искренности, желанию высказать свои чувства открыто и она не стеснялась при этом показывать себя с разной стороны. Тем не менее, Даша рассталась с Максом, поскольку он во время одного из эфиров шоу имел интимные отношения с одной из других участниц "Холостяка". Впервые за долгое время Даша решила прокомментировать ситуацию.

Так, девушка рассказала, что во время пересмотра выпусков «Холостяка», ее одолевали самые разные эмоции: иногда очень хорошие, моменты ностальгии, радости, взгляд на себя и всё происходящее со стороны, а иногда - накрывали грусть, тоска и даже злость.

«Когда девочки уходили на свидания, ты понимаешь, что там может быть всякое, но хотя бы не видишь и не проживаешь эти моменты. С выходом эфиров многое переворачивается, маски снимаются и ты чётко понимаешь, кто есть кто. Зрелище не для слабонервных.

В любом случае, я не жалею о своём участии не в зависимости от сложившегося исхода, не в зависимости от разного рода напряженных обстоятельств и не смотря на наш дружный женский коллектив 😂 Я считаю, что достойно прошла этот путь, была такой, какая есть, поддавалась той сказочной романтике и страсти, которые на тот момент были между нами с М., проживала нашу с ним историю», - написала Даша.

Также она добавила, что получила уже несколько десятков сообщений и комментариев, стоит ли идти на проект в следующих сезонах. Она заявила, что будет сложно, но если вы стойкие, открытые для отношений, действительно, желаете влюбиться и прожить красивую сказку, то – «дерзайте».

Отметим, красотка Даша со стройной фигурой запомнилась всем именно необычной манерой хвастаться шпагатами и миловидным личиком с пухлыми губами. При этом она не скрывает, что заметно увеличила губы и это «изменило ее жизнь».

На Instagram фан-странице "Холостяка" появилась публикация, на которой видно, как раньше выглядела бывшая возлюбленная Макса.

При этом в одном из своиз интервью Даша рассказала о своих увеличенных губах. По ее словам, несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, ей нравятся свои губы.

«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".