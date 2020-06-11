Как украинцам не потерять свои деньги

Стало известно о новой схеме мошенников, с помощью которой они пытаются завладеть деньгами украинцев

Об этом пишет Обозреватель.

Так, украинцам массово отправляют сообщения с угрозой блокировки счетов, а если перезванивают на указанные в сообщении номера, то они рискуют остаться без денег.

"Уважаемый клиент, ПриватБанк в целях безопасности заблокировал карту. Обратитесь по номерам телефонов..." – сообщения с с таким текстом украинцы начали получать в последнее время.

Но банк карты не блокировал и такие сообщения никогда не отправляет клиентам. Журналисты решили перезвонить на указанный номер в смс, где им посоветовали "обезопасить свои счета".

"Центральное управление безопасности Национального банка Украины. Как к вам можно обращаться?", - заявил мужчина по телефону, общаясь с клиентом на русском языке.

"У вас есть другие карты, кроме ПриватБанка? Никому не передавали карту? Ошибочек не делали, когда вводили код авторизации?", - продолжил разговор мошенник.

Позже в "целях безопасности" мошенник посоветовал клиенту с картой проследовать к банкомату.

"Возьмите вашу карту в руки. Участились мошеннические схемы в Украине. Мы блокируем карты в целях вашей безопасности", – добавил он.

После, чтобы подтвердить, что "карту не продали", злоумышленник потребовал назвать полный номер карты, срок давности, еще и продиктовать СVV. Когда он устал повторять просьбу, перешел на мат и оскорбления клиента.

Отметим, что мы уже неоднократно рассказывали о непонятных блокировках карт украинцев. Подобный случай произошел с клиенткой ПриватБанка, которая пыталась получить международный перевод.

"Через приват24 делала перевод Western Union. Необходимо было перевести маме в другую страну 800 дол. Предварительно связалась с поддержкой банка, что бы уточнить отсутствие ограничений. Мне сообщили, что все в порядке, международные переводы без проблем. Зашла в свой приват, начала оформлять перевод. И тут, мне заблокировали все! Мой номер телефона перестал быть финансовым!", - жаловалась клиентка.

По словам клиентки, она очень долго не могла связаться с горячей линией, а при дозвоне сотрудник ПриватБанка не смог ей внятно объяснить причину блокировки.

"Я не могла связаться с операторами. Оставляла заявку на дозвон мне. Через минут 20 со мной связались. Мычал и мямлил какую то чушь, что это в целях безопасности… Какой безопасности???", - негодовала возмущенная клиентка.

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