Курс валют в Украине 11 июня проявит новую тактику гривны, которая заставит доллар отдалится от евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар сегодня будут отдавать за 2663,67 гривен за стодолларовую купюру. Еще вчера показатель был в районе 2664,12 гривен (-0,45).

Уточним, что к средине прошлого дня доллар далее сумел «отыграться», подскочив до 2664,24 гривен за 100-банкнотную купюру. Однако к вечеру начал сдавать позиции.

А вот курс евро покажет противоположную тенденцию: если вчера его отдавали за 3008,72 за сто евро, то сегодня ценник подскочит до 3028,59 гривен (+19,87).

Как сообщалось ранее, известный экономист дал украинцам ценный совет по поводу покупки и продажи валюты.

Член экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов ответил на интересующий многих вопрос касательно того, что делать с долларами – покупать или продавать.

По словам Блинова, в ближайшее время курс валют останется стабильным, поэтому доллары сейчас выгодно переводить в гривны. Экономист советует купить гривну и положить ее на гривневый депозит. Это позволит получить прибыль. По мнению эксперта, открывать депозит можно и со сравнительно небольшими сумами. Например, с тысячей долларов, если эти деньги просто лежат и в ближайшее время вы не планируете их тратить.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных: "Перевалит за 30".

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