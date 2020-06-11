Погода в Украине 11 июня ударит неприятным сюрпризом по ряду регионов, дожди с грозами окажутся не самым худшим

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра, передает Politeka.

«11 июня в западных областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье местами значительные дожди; температура ночью 12-17 градусов, днем 24-29 тепла, в Карпатах ночью 8-13 по Цельсию, днем 14-19 выше нуля», - говорится в сообщении.

Также синоптики утверждают, что небольшие осадки пройдут в Винницкой области и на территории аннексированного Крыма. На остальной части Украины будет облачность без осадков.

«…днем в Винницкой Области и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с; температура ночью 16-21 градус, днем 30-35 жары, на побережье Черного моря 27-30 по Цельсию», - подчеркивается в тексте сообщения.

В Киеве и области синоптики прогнозируют 31-33 градуса жары днем и около 20 выше нуля в ночное время суток. Поэтому людям советуют больше пить жидкости, а на улицу не выходить без головного убора.

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