Меган Маркл не с "пустыми руками" сбежала в США из Букингемского дворца

Об этом пишет американский таблоид National Enquirer.

По информации журналистов, бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри якобы "прихватили" с собой королевские драгоценности.

Речь идет об украшениях, которые принадлежат покойной принцессе Диане.

Согласно подсчетам журналистов, во время бегства из дворца Меган Маркл прихватила на $10 млн украшений.

Экс-герцогиня, действительно, взяла с собой драгоценное кольцо, которое ей подарил принц Гарри. Он использовал для изготовления этого кольца два бриллианта из браслета покойной матери. Само собой, это кольцо все еще принадлежит Меган.

Однако, по правилам королевской семьи, все украшения должны были быть возвращены в казну. Поскольку герцоги отреклись от королевской семьи, то Маркл тоже должна была вернуть все драгоценности, в том числе и те два камня из кольца, однако герцогиня этого так и не сделала.

Осведомленные источники также добавили, что перед переездом в США Меган Маркл якобы "прихватила с собой" и другие украшения, которые ранее принадлежали принцессе Диане.

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл решила записать видеообращение для выпускников школы, где она училась с 11 по 18 лет.

Помимо этого, бывшая герцогиня Сассекская нарушила молчание касательно протестов в США.

В своем обращении Меган Маркл вспомнила об аналогичных бунтах в Лос-Анджелесе, которые начались в 1992 году и призналась, что ей неприятно осознавать жестокость нынешнего мира.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

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