Курс валют в Украине 10 июня немного сократит разницу между долларом и евро, которая набирала обороты в последние дни

Как передает Politeka.net, свежий курс валют опубликовал Национальный банк Украины.

Согласно прогнозу, уже 10 июня доллар немного укрепит свои позиции и подорожает на несколько копеек. Купить один доллар можно будет за 26,64 гривны, хотя днем ранее его продавали за 26,6 гривен.

Евро, в свою очередь, немного просядет, хотя в последние дни валюта показывала рост относительно доллара и разрыв между ними постоянно увеличивался. 10 июня 1 евро можно будет купить за 30,08 гривен, хотя днем раньше евро продавали за 30,147 гривен.

Отметим, что экономические эксперты считают, что в ближайшее время доллар будет дешеветь и стремиться к отметке 26,5 гривен. Это связано с сотрудничеством Украины и МВФ.

Ранее мы писали, что глава Минфина Сергей Марченко напомнил, что в бюджете на 2020 год заложен курс доллара на уровне 30 гривен. По его мнению, в марте курс легко мог бы подскочить и до 35-40 гривен. Укрепление нацвалюты он считает кратковременным.

Марченко также отметил, что при таком низком курсе Украина теряет часть доходов от таможни и импортного НДС.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных: "Перевалит за 30".

Также Politeka писала, что миллионы людей станут нищими уже в этом году, важное предупреждение.

А еще Politeka сообщала, что курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен...".