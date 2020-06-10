Неисправные терминалы ПриватБанка, а также медленный сервис доводят украинцев до бешенства

Очередной разгромный отзыв о работе ПриватБанка опубликован на сайте Минфина, передает Politeka.net.

Клиентка пожаловалась, что у нее пропали 2600 гривен, которые "съел" терминал. Теперь ей придется ждать полмесяца возвращения денег.

"4.06.2020 в терминале пополняла карточку, деньги ушли, а на терминале появилась надпись, операция не возможна. Весь день пыталась связаться с банком, вечером оператор приняла заявку и сказала, что в течении 23 часов деньги вернутся на карточку. На следующий день я позвонила в банк, но мне сказали, что в данный момент вернуть деньги они не могут, сначала они провидут ревизию терминала, и Если в терминале окажутся лишние мои 2600 грн., то тогда в течении двух недель эти деньги мне вернут. Почему нужно ждать две недели? Деньги были нужны именно в тот момент. Как быстрее решить данную проблему?", - возмутилась украинка.

В ПриватБанке объяснили, что для решения проблемы, нужно дождаться инкассации терминала.

"Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его. Мы очень стараемся успеть дать ответ в обещанный вам срок", - сообщили в банке.

Ранее мы писали, клиент ПриватБанка пожаловался на мошенничество в сети.

"Как только мне скинули деньги, 500 гривен, через 5 минут мне приходит на эмеил письмо с квитанцией, о том что я оплатил какие-то услуги в Сочи, в размере 450 рублей, хотя я даже ни разу не заходил на этот сайт. И это такое уже не в первый раз".

В учреждении посоветовали клиенту быть внимательнее: "В первую очередь необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения..."

Напомним, ПриватБанк внезапно оставил украинцев без денег, кредитный лимит урезают: что произошло.

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке объяснили, откуда берутся долги на карточках украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк экстренно предупредил украинцев о важных изменениях.