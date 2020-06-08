Клиент в недоумении, на каких основаниях государственный ПриватБанк списал с его счета круглую сумму

Негативный отзыв мужчина опубликовал на тематическом портале Минфин.

По его словам, списание денег со счета произошло через несколько минут после того, как ему на карту перечислили 500 гривен.

"Вчера, как только мне скинули деньги, 500 гривен, через 5 минут мне приходит на эмеил письмо с квитанцией, о том что я оплатил какие-то услуги в Сочи, в размере 450 рублей, хотя я даже ни разу не заходил на этот сайт. И это такое уже не в первый раз", - возмущается он.

Клиент также отметил, что на горячую линию банка для разрешения проблемы дозвониться невозможно.

"В службу поддержки банка дозвониться невозможно, 20 минут ожидал, и без толку. Я считаю, что служба безопасности ПриватБанка передаёт персональную информацию клиентов мошенникам, или вообще сами этим занимаются. Я очень прошу Вас с этим что-то сделать. От банка помощи не дождешься", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"В первую очередь необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса. Если Вы не подтверждаете операции по карте, по Вашему обращению в поддержку мы можем сформировать запрос на опротестование данных операций и направить его в международную платежную систему", - отреагировал на жалобу представитель национализированного ПриватБанка.

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