Новая пенсионная система может заработать уже с 2021 года. Украинцы смогут получать сразу три пенсии

В правительстве заявили, что в ближайшее время в Украине планируют провести пенсионную реформу, которая в отличие от предыдущих попыток изменить ситуацию, что приводили лишь к копеечным повышениям, может кардинально изменить систему в целом, передает "Сегодня".

Главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Уровень 1. Солидарная система: все, кто работает содержат тех, кто по разным причинам не способен зарабатывать самостоятельно.

Уровень 2. Обязательные пенсионные накопления. Отличие от солидарного уровня: все взносы возвращаются вкладчику в полном объеме (и с процентами).

Уровень 3. Добровольные накопления. Аналогично со вторым уровнем: в процессе участвуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В ходе реформы предполагается также внедрить такой подвид накопительных пенсий, как "профессиональные накопительные пенсии", которые будут включать три программы.

первая программа касается профессий с вредными условиями труда (например, шахтеры или металлурги). Согласно данным, кроме 22% ЕСВ в солидарную систему, работодатели должны будут отчислять еще и 15% в профессиональную накопительную.

вторая программа рассчитана на представителей профессий, связанных с нервно-эмоциональной нагрузкой или особыми географическими условиями (к примеру, геологи, полярники, водители общественного транспорта). Работодатели должны будут отчислять 7% "профессиональных накопительных".

в третью программу входят все другие профессии, если предприятие является участником какого-либо профессионального пенсионного фонда или создаст такой фонд. Здесь выплаты составят 3%.

Отметим, главная цель реформы - ликвидация возростающей дыры в Пенсионном фонде и недопущение снижения обеспеченности пенсионеров, а наоборот, ее рост.

По словам главы Рады Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елены Сотсковой, "если ничего не менять, то к 2030 году коэффициент замещения будет не более 18 %, т.е. при зарплате в 10 тыс. гривен при выходе на пенсию человек сможет получить только 1800 гривен. А если будут работать все три ступени пенсионной системы, то коэффициент замещения может вырасти до 58 %".

К слову, минимальный уровень пенсионного обеспечения, который требуют от Украины международные документы, – 40% средней зарплаты.

Ранее мы сообщали, одним из преимуществ пенсионной реформы является возможность получения выплат по наследству.

Банкир Тарас Козак объяснил, что накопительная пенсия, которая давно признана во всем мире, может переходить по наследству.

"Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят в наследство, — подчеркнул Козак. — Это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями будут работать на экономику Украины, это огромные деньги".

Напомним, правила выплаты пенсий радикально изменят: что решили в МВФ, украинцам выдали подробности.

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно»

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.