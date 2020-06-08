Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, покрасовалась внушительными прелестями в мини-купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Квитко разлеглась на яхте во время отдыха, изогнувшись до невозможности и выставив напоказ внушительные прелести. Сами кадры она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.
«Огненная львица», «невозможные изгибы», «ну нереальная! Как можно быть такой красивой», «роскошное тело, невозможно оторваться», - пишут они.
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До этго мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала в пикантной позе, как веселится на пляже.
В этот раз молодая красавица показала летний кадр в жарком бикини стильного оттенка. Девушка совсем не постеснялась столь смелых вырезов, ведь ее пышные формы едва ли вместились в тонкий лифчик.
Так, девушка примерила модное бикини болотного оттенка покорила фанатов. Усевшись на золотистый песок, Анастасия позировала со счастливой улыбкой на лице и ярким макияжем. При этом светлые локоны знаменитости все еще влажные после пляжной прогулки.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.