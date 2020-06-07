Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала в пикантной позе, как веселится на пляже

В этот раз молодая красавица показала летний кадр в жарком бикини стильного оттенка. Девушка совсем не постеснялась столь смелых вырезов, ведь ее пышные формы едва ли вместились в тонкий лифчик, сообщает Politeka.

Так, девушка примерила модное бикини болотного оттенка покорила фанатов. Усевшись на золотистый песок, Анастасия позировала со счастливой улыбкой на лице и ярким макияжем. При этом светлые локоны знаменитости все еще влажные после пляжной прогулки.

«Вы великолепно красивы», «ты очень прекрасна️❤️🙌❤️», Просто бомбически идеальная🤔🌻», «Так прекрасна ты, просто одно искушение», «beautiful😍», «Могу поспорить, что песок трудно удалить ... Бедняжка ... То, что мы делаем, чтобы угодить другим, LOL», «я жду тебя в Европе ... Присоединяйся скорее :-)», «Удивительно, кожа от стыда горит», «Выглядит так хорошо», - написали пользователи.

Также Анастасия примерила столь необычный образ специально для очередной рекламы белья, с чем успешно правилась. При этом она не стала укладывать длинные локоны в прическу и хвастаться макияжем, оставив акцент на одежде:

«Привет, ребята 💕 Журнал @ sixty6mag Ph @ ohrangutang», - отметила коллег Анастасия

Фанаты тут же отреагировали:

«У нее такие большие и сладкие...», «Какое тело, продолжай, шалунья!!!», «😨😨oooooooohhhhhh😨😨», «Это слишком горячо, чтобы описать!», «Ух ты», «Какой это пляж ?!», «Странное тело», «Жарко. Люблю тебя», «Ваша самая горячая модель за всю историю», «Горячий видок🔥🙌🏼», «Ужасная задница, ты накачала ее слишком большой», «Эй, почему ты скрываешь это, тебе есть что показать, такую дыньку», «Сссшхххх так жарко».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.