"Это очень круто, черт побери"

Елена Задорнова, дочь покойного российского юмориста Михаила Задорнова, ошеломила страстным образом

Как передает Рoliteka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором ее не узнать.

Так, пышногрудая Елена показала фигуру в обтягивающем черном платье с волнистым воротником и смелым декольте. Невозможно не насладиться открывшимся видом на ее упругие прелести.

Красотка собрала волосы, оставив несколько вьющихся локонов, и нанесла яркий макияж. Изумительный лук дополнили массивные браслеты и цепочка с большим кулоном. Улыбающаяся Задорнова приподняла немного голову и закрыла глаза.

"Я Рисую Жизнью, Маслом и Пастелью,

Ограничив Счастье Нашею Постелью.

Как-то Ты сказал Мне - "Ты по Жизни - Кошка"

Я сказала, Ладно, Может Быть, Немножко...", - в подписи Задорнова поделилась строчками своего стихотворения.

Пользователи кинулись обсуждать этот чувственный кадр, не скупясь на комплименты в комментариях.

"Тебя не узнать на этой фотографии 🙈 улыбайся чаще "во все зубы", тебе идёт 😇🤗"

"Я сначала не узнал 😀"

"Красавица 😍"

"Интересно, куда или откуда, это мы так вырядились?"

"👍это очень круто, черт побери"

Ранее мы сообщали, Елена изумила кадром с мечом в руке. Девушка предстала в вызывающем наряде, угрожающе схватившись за металлическое орудие.

"Я не Просто Изменилась,

Мне, порою, лестно,

Что на Днях Ему Приснилась

Слишком Интересно.

Как бы в Рамочку Обрамить

Сплетни Местной Ванги,

Что порой дарует Память?", - подписала фото красотка.

"Мда, сильно очень сильно. Очень порадовала!!!!", "Люблю твои стихи", "Прекрасное сочетание фото и рифмы!", "Потрясающий слог, лаконичный и меткий", "Какой-то особый у вас стиль, мне нравится", "Умничка! Не подводи батю", "Валькирия", - прокомментировали пользователи.

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