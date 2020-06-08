Елена Задорнова, дочь покойного российского юмориста Михаила Задорнова, ошеломила страстным образом
Как передает Рoliteka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором ее не узнать.
Так, пышногрудая Елена показала фигуру в обтягивающем черном платье с волнистым воротником и смелым декольте. Невозможно не насладиться открывшимся видом на ее упругие прелести.
Красотка собрала волосы, оставив несколько вьющихся локонов, и нанесла яркий макияж. Изумительный лук дополнили массивные браслеты и цепочка с большим кулоном. Улыбающаяся Задорнова приподняла немного голову и закрыла глаза.
"Я Рисую Жизнью, Маслом и Пастелью,
Ограничив Счастье Нашею Постелью.
Как-то Ты сказал Мне - "Ты по Жизни - Кошка"
Я сказала, Ладно, Может Быть, Немножко...", - в подписи Задорнова поделилась строчками своего стихотворения.
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Пользователи кинулись обсуждать этот чувственный кадр, не скупясь на комплименты в комментариях.
"Тебя не узнать на этой фотографии 🙈 улыбайся чаще "во все зубы", тебе идёт 😇🤗"
"Я сначала не узнал 😀"
"Красавица 😍"
"Интересно, куда или откуда, это мы так вырядились?"
"👍это очень круто, черт побери"
Ранее мы сообщали, Елена изумила кадром с мечом в руке. Девушка предстала в вызывающем наряде, угрожающе схватившись за металлическое орудие.
"Я не Просто Изменилась,
Мне, порою, лестно,
Что на Днях Ему Приснилась
Слишком Интересно.
Как бы в Рамочку Обрамить
Что порой дарует Память?", - подписала фото красотка.
"Мда, сильно очень сильно. Очень порадовала!!!!", "Люблю твои стихи", "Прекрасное сочетание фото и рифмы!", "Потрясающий слог, лаконичный и меткий", "Какой-то особый у вас стиль, мне нравится", "Умничка! Не подводи батю", "Валькирия", - прокомментировали пользователи.
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