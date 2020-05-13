Соцсети в восторге от ее поступка

Дочь покойного российского юмориста Михаила Задорнова Елена развлекается как может на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Елена в данный момент живет на Мальте и публикует оттуда яркие кадры.

На этот раз Елена Задорнова предстала перед своими поклонниками абсолютно без одежды.

Нескромное фото наследница покойного Михаила Задорнова сопроводила несколькими строчками из стихотворения.

На опубликованном снимке можно увидеть абсолютно голую Елену Задорнову, которая прикрылась лишь одной гитарой, поскольку Instagram мог удалить ее публикацию за нарушение прав.

Пользователи неоднозначно отреагировали на перфоманс Елены Задорновой: кто-то ее поддержал за смелость, но были и такие комментаторы, которые заявили, что после такого фотка она не достойна носить свою фамилию.

"На мой взгляд-талантливо! Талантливо и по содержанию,и по «подаче» мысли", "Ну почему сейчас все решили оголяться? Красивый романтический полуобнаженный образ, с какой- то тайной за этим, будет намного эффектней и милее у женщин или мужественней у мужчин. Настолько уже неприятны голые тела", "Отличное фото! Молодец!", "Природа отдыхает... На детях.. Факт!", "Шедеврально", "Красиво, эротично", "Муж не запрещает, смело", - написали они в комментариях под снимком.

Ранее мы рассказывали, что Елена Задорнова посветила своими "дыньками" в прозрачной майке.

Так, по случаю майских праздников девушка поделилась несколькими снимками. На первом она позирует на балконе. Девушка стоит в белой майке с глубоким декольте, закинув руки за голову и выставив грудь вперед.

«Горячее и горячее», «Несмотря на милое личико алкоголичка алкоголичка))», «Класс. Как всегда задорно, образно и великолепно!», «Смотришь на вас и душа поет», «Слов нет, ну как так можно писать , удивляюсь, удивляюсь. Завидую», «Красавица», - поддержали ее фанаты.

Напомним, пророчество Задорнова о Путине всколыхнуло россиян, видео.

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Задорнова посветила своими «дыньками» в тонкой майке: «Горячее и горячее»

Также Politeka писала, что внучка Боярского в тесном топике потрусила на камеру своим шестым размером.