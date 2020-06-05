Единственная дочь российского юмориста Михаила Задорнова Елена ошеломила сеть горячим образом

На фото Елена позирует в черном платье выше колена и приличным декольте. Красотка дополнила образ каблуками и мечом, который держала перед собой. Яркий макияж и целеустремленный взгляд добавил кадру особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я не Просто Изменилась,

Мне, порою, лестно,

Что на Днях Ему Приснилась

Слишком Интересно.

Как бы в Рамочку Обрамить

Сплетни Местной Ванги,

Что порой дарует Память?", - подписала фото красотка.

Фанаты успели поставить более 200 лайков под публикацией и написали несколько комментариев:

"Мда, сильно очень сильно.очень порадовала!!!!", "Люблю твои стихи", "Прекрасное сочетание фото и рифмы!", "Потрясающий слог, лаконичный и меткий", "Какой-то особый у вас стиль, мне нравится", "Умничка! Не подводи батю", "Валькирия".

Ранее мы сообщали, что единственная дочь российского юмориста Михаила Задорнова, Елена, изумила акробатическими талантами.

Девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное на пляже. Как известно, Елена уже несколько лет живет на Мальте, частенько хвастаясь в соцсети красивыми видами.

На этот раз Задорнова позировала на фоне Средиземного моря в необычной позе.

Напомним, игривая дочь Задорнова ошеломила глубиной декольте, смелое фото

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