Единственная дочь российского юмориста Михаила Задорнова Елена ошеломила сеть горячим образом
На фото Елена позирует в черном платье выше колена и приличным декольте. Красотка дополнила образ каблуками и мечом, который держала перед собой. Яркий макияж и целеустремленный взгляд добавил кадру особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Что порой дарует Память?", - подписала фото красотка.
Фанаты успели поставить более 200 лайков под публикацией и написали несколько комментариев:
"Мда, сильно очень сильно.очень порадовала!!!!", "Люблю твои стихи", "Прекрасное сочетание фото и рифмы!", "Потрясающий слог, лаконичный и меткий", "Какой-то особый у вас стиль, мне нравится", "Умничка! Не подводи батю", "Валькирия".
Ранее мы сообщали, что единственная дочь российского юмориста Михаила Задорнова, Елена, изумила акробатическими талантами.
Девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное на пляже. Как известно, Елена уже несколько лет живет на Мальте, частенько хвастаясь в соцсети красивыми видами.
На этот раз Задорнова позировала на фоне Средиземного моря в необычной позе.
Напомним, игривая дочь Задорнова ошеломила глубиной декольте, смелое фото
Также Politeka сообщала, что дочь Задорнова полностью разделась и показала, чем покоряет мужчин
А еще Politeka писала, что дочь Задорнова рассказала о тайных музах отца