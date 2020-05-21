Дочь известного покойного юмориста Михаила Задорнова, Елена, обескуражила откровенным снимком, заговорив о СПИДе

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором сверкнула сочными прелестями.

Как известно, Елена сейчас живет на Мальте. Ради эффектного кадра красотка забралась на небольшое архитектурное сооружение. Девушка предстала в длинном платье из легкой ткани с невообразимо соблазнительной зоной декольте - кажется будто ее сочные "персики" вот-вот выпадут из тесного наряда.

При этом практически до неприличия задралась юбка, открывающая вид на аппетитные ножки.

Искусительница украсила шею необычным ожерельем, а руку широкими браслетами. Елена схватилась руками за металлические детали сооружения и томно опустила взгляд вниз.

"Мысли Вслух в Прозе: СПИД появился по той причине, что Человек совокупился с Обезьяной, Коронавирус - оттого, что Человек съел Летучую Мышь... Я отнюдь не Веган, но... Может если мы перестанем трогать бедных Зверушек, от нас и Планета перестанет пытаться очиститься?", - поделилась своими мыслями Задорнова в подписи к фото.

Поклонники кинулись обсуждать затронутую девушкой проблему, а также ее внешний вид.

"Здравая мысль но кажется что это все от тяги человека к странной экзотике как говорится не знаешь броду не суйся в воду. Фотография как всегда отличная а вы как обычно прекрасны"

"Возможно все..."

"Действительно, давайте перестанем трогать зверушек 🤣 фотография - очень 😊😍 "

"Ps фотка супер! ❤️"

Ранее мы сообщали, Задорнова восхитила фото с гитарой. Красотка полностью обнажилась и прикрылась музыкальным инструментом - фото получилось весьма пикантное.

Напомним, пророчество Задорнова о Путине всколыхнуло россиян, видео.

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