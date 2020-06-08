Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала мастерство акробатики

Даша является профессиональной гимнасткой и после победы в проекте решила не только поддержать фанатов специальным флешмобом, но и провести марафон. Как оказалось, после расставания с Михайлюком, девушка решила заняться собой и вдохновить других красоток на развитие себя и своего здоровья. Ранее Даша специально для этого сбросила более восьми килограмм за пару месяцев, передает Politeka.net.

Так, в этот раз девушка, продолжая свою традицию публикации фото с дерзкими шпагатами, показала, как тренируется в спортзале. Даша предстала без макияжа и укладок - со слегка спутанными ровными волосами. Девушка растягивалась возле стенки и даже сверкнула шпагатом.

«Шпагат за 30 дней» и личная встреча с Дашей Ульяновой. Друзья, свершилось! 😍 Я, как и обещала, запускаю свой авторский марафон по стретчингу (растяжке), благодаря которому уже через 30 дней, соблюдая все мои рекомендации и имея большое желание, вам будет подвластен шпагат.

Напомню, что я являюсь мастером спорта по гимнастике, активно занимаюсь с 6 лет. Постоянно развиваюсь и усовершенствую свои навыки в этом нелёгком деле и имею все необходимые права для запуска этого марафона», - написала девушка.

Отметим, звезда начала уделять внимание себе и своему телу еще больше. Девушка в этот раз опубликовала в разеделе Стори в Инстаграм жаркий кадр, на котором позировала в знаменитом и довольно дорогом белье, которым с радостью похвасталась. Примерив его, девушка не стала скрывать идеальных изгибов и посветила прелестями на камеру.

Примечательно, что еще недавно Дашу было совсем не узнать - недавно в сети появились фото Даши до пластики и похудения, тогда девушка выглядела совсем по-другому, причем тогда ее считали "пышкой".

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