Известная украинская певица Анастасия Кожевникова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала, как отдыхает в Одессе

На фото Анастасия гуляла по причалу, чтобы сделать красивое видео у моря. Кожевникова была в желтом костюме, пока гуляла у воды. В один прекрасный момент красотку чуть не снесло волной, которая накрыла причал. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне хотелось красивое видео у моря, но что-то пошло так

Вы тоже слышите в моем голосе чайку?", - написала красавица.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Наша одесская Аркадия", "Настя, почему петь перестали?", "Забавно", "Природа вносит свои коррективы, просится в кадр", "Почему нет продолжения?)", "Классно так, в жаркий день приятно смотреть)", "Вы всегда мне нравились. У вас красивый голос", "Настя ,это лучше ,чем просто фото у моря".

Сообщалось, что бывшая участница трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова, которая только недавно комментировала своей помолвке, покинула ряды завидных невест. Как ни странно, Настя, которая четыре года была в группе, столько же находилась и в отношениях, хотя в начале создания группы все участники рассказывали, что они свободны и открыты для новых знакомств.

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