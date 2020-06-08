Відома українська співачка Анастасія Кожевнікова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала, як відпочиває в Одесі

На фото Анастасія гуляла по причалу, щоб зробити гарне відео біля моря. Кожевнікова була в жовтому костюмі, поки гуляла біля води. В один прекрасний момент красуню ледь не знесло хвилею, яка накрила причал. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені хотілося красиве відео біля моря, але щось пішло так

Ви теж чуєте в моєму голосі чайку?", - написала красуня.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Наша одеська Аркадія", "Настя, чому перестали співати?", "Забавно", "Природа вносить свої корективи, проситься в кадр", "Чому немає продовження?)", "Класно так, у спекотний день приємно дивитися)", "Ви завжди мені подобалися. У вас гарний голос", "Настя ,це краще ,ніж просто фото біля моря".

Повідомлялося, що колишня учасниця тріо «ВІА-Гра» Анастасія Кожевникова, яка лише нещодавно коментувала свої заручини, покинула ряди завидних наречених. Як не дивно, Настя, яка чотири роки була в групі, стільки ж знаходилась і у відносинах, хоча на початку створення гурту всі учасники розповідали, що вони вільні і відкриті для нових знайомств.

Нагадаємо, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася лише одна

Також Politeka писала, що новою солісткою «ВІА Гри» стала кучерява красуня

А ще Politeka повідомляла, що зірка ВІА Гри розповіла про випробування, яке перевернуло її життя



