Наверно, каждая женщина мечтает выйти замуж всего один раз, но не всегда это получается 

После вступления в брак начинается настоящая бытовая жизнь и не все способны с этим справиться. Давайте познакомимся со звездами, которые меняли мужей "как перчатки", прям как за хлебом сходить. 

Российская актриса Анастасия Заворотнюк трижды выходила замуж. В первый раз звезда состояла в браке с бизнесменом, который был старше ее на 12 лет, пишет news.ru. Спустя год пара рассталась.

Во второй раз актриса вышла замуж за хозяина московского автосалона, от которого звезда родила двое детей. А третьим мужем Заворотнюк стал фигурист Петр Чернышев, от которого на свет и появился третий ребенок. 

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Лолита Милявская была замужем пять раз. Первым мужем звезды стал 20-летний однокурсник. Второй брак оказался фиктивным. Третьим мужем Лолиты стал Александр Цекало, коллега, на которого была зарегистрирована дочь певицы. 

После развода с коллегой, Лолита еще дважды выходила замуж и разводилась. 

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Очередной раз 1й обьяснили нам всем, что считает нас идиотами? Ранее я покупалась на откровения Лолиты, хоть и понимала значение слова "пиар". Но в этой ситуации с её мужем, все через чур отвратительно. Лолита "позволила" своей "звезде" спать с "оленем", при очевидных условиях запрограммированного конца. И что? Эта прозорливая и опытная тётка "вдруг", после того как она смотрела на него 10 лет глазами побитой но счастливой собаки, толстела и гребла бабло на гастролях, оказалась не нужна Оленю. Что и кого удивляет в таком исходе??? Всё обьединились в защиту "звезды", навязывают мужу систему поведения, которая ими же не соблюдается, подмешивают факты и поменяют формулировки... Ужас. К Шепелеву нет претензий... Ведущий, что не сделаешь за бабло... Вантуз и ранее шокировала своими методами определения честности поведения, а в этот раз вообще уже потеряла границы поведения... Господин на аппарате по вранью, нашёл зацепку с ограничением вопросов и давай её эксплуатировать... Психиатр вообще не боится позориться своими заявлениями... Это же 1й КАНАЛ!!! Флагман мировоззрения страны! Они что считают у нас нет глаз, ушей и мозгов??? #ЛОЛИТА #мужлолиты #милявскаяразвод #лолитаразвод #лолитанапервом #лолитантв #первыйканал #историяразводалолиты #лолитаразвод #милявская

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Одна из самых ярких зарубежных звезд Дженнифер Лопес была замужем уже трижды. Также сейчас артистка готовится к свадьбе со своим бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом.

А известная украинская певица состояла четыре раза в фактическом браке и один - в официальном. 

Звезда с последним супругом сейчас воспитывают младшего сына, появившегося на свет благодаря суррогатному материнству. 

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о большой утрате Ирины Билык - у звезды умерла мама. 

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме...  моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка", - написал артистка в Инстаграм. 

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.