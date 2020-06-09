Эти звезды не боятся слухов и осуждений

Наверно, каждая женщина мечтает выйти замуж всего один раз, но не всегда это получается

После вступления в брак начинается настоящая бытовая жизнь и не все способны с этим справиться. Давайте познакомимся со звездами, которые меняли мужей "как перчатки", прям как за хлебом сходить.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк трижды выходила замуж. В первый раз звезда состояла в браке с бизнесменом, который был старше ее на 12 лет, пишет news.ru. Спустя год пара рассталась.

Во второй раз актриса вышла замуж за хозяина московского автосалона, от которого звезда родила двое детей. А третьим мужем Заворотнюк стал фигурист Петр Чернышев, от которого на свет и появился третий ребенок.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Первым мужем звезды стал 20-летний однокурсник. Второй брак оказался фиктивным. Третьим мужем Лолиты стал Александр Цекало, коллега, на которого была зарегистрирована дочь певицы.

После развода с коллегой, Лолита еще дважды выходила замуж и разводилась.

Одна из самых ярких зарубежных звезд Дженнифер Лопес была замужем уже трижды. Также сейчас артистка готовится к свадьбе со своим бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом.

А известная украинская певица состояла четыре раза в фактическом браке и один - в официальном.

Звезда с последним супругом сейчас воспитывают младшего сына, появившегося на свет благодаря суррогатному материнству.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о большой утрате Ирины Билык - у звезды умерла мама.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка", - написал артистка в Инстаграм.

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.