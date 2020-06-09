Напевно, кожна жінка мріє вийти заміж всього один раз, але не завжди це виходить 

Після вступу в шлюб починається справжня побутове життя і не всі здатні із цим впоратися. Познайоммось з зірками, які змінювали мужів "як рукавички", прямо як за хлібом сходити.

Російська актриса Анастасія Заворотнюк тричі виходила заміж. У перший раз зірка перебувала у шлюбі з бізнесменом, який був старше її на 12 років, пише news.ru. Через рік пара розлучилася.

Вдруге актриса вийшла заміж за господаря московського автосалону, від якого зірка народила двоє дітей. А третім чоловіком Заворотнюк став фігурист Петро Чернишов, від якого на світ з'явилася третя дитина. 

View this post on Instagram

Прекрасная пара 😍 Лайк, если тоже нравится эта пара 😍❤️ Спасибо за подписку🙏⤵️ @__novosti___zvezd__ . . . #настяживи #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #заворотнюканастасия #заворотнюкживи #заворотнюкпоследниеновости #заворотнюквбольнице #заворотнюксильная #заворотнюктортодесса #заворотнюкмуж #мояпрекраснаяняня #новости#новостиуфы #новостизвёзд #новостидня #новостишоубизнеса #звезда#звезды#шоубизнес

Популярні новини зараз

Розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "Приховувала до останнього"

Юна невістка Пугачової влаштувала зйомку без ліфчика, Микита Пресняков не стримався і перейшов на мат: "Це як..."

Принц Гаррі налякав змінами у зовнішності, Меган Маркл не стерпіла: "Він цілий день..."

Епатажний Тарзан роздягнувся й показав свою улюблену іграшку: "Ось це габарити"
Показати ще

A post shared by ЗНАМЕНИТОСТИ|НОВОСТИ|ЗВЕЗДЫ (@__novosti___zvezd__) on

Лоліта Мілявська була заміжня п'ять разів. Першим чоловіком зірки став 20-річний однокурсник. Другий шлюб виявився фіктивним. Третім чоловіком Лоліти став Олександр Цекало, колега, на якого була зареєстрована дочка співачки. 

Після розлучення з колегою, Лоліта ще двічі виходила заміж і розлучалася. 

View this post on Instagram

Очередной раз 1й обьяснили нам всем, что считает нас идиотами? Ранее я покупалась на откровения Лолиты, хоть и понимала значение слова "пиар". Но в этой ситуации с её мужем, все через чур отвратительно. Лолита "позволила" своей "звезде" спать с "оленем", при очевидных условиях запрограммированного конца. И что? Эта прозорливая и опытная тётка "вдруг", после того как она смотрела на него 10 лет глазами побитой но счастливой собаки, толстела и гребла бабло на гастролях, оказалась не нужна Оленю. Что и кого удивляет в таком исходе??? Всё обьединились в защиту "звезды", навязывают мужу систему поведения, которая ими же не соблюдается, подмешивают факты и поменяют формулировки... Ужас. К Шепелеву нет претензий... Ведущий, что не сделаешь за бабло... Вантуз и ранее шокировала своими методами определения честности поведения, а в этот раз вообще уже потеряла границы поведения... Господин на аппарате по вранью, нашёл зацепку с ограничением вопросов и давай её эксплуатировать... Психиатр вообще не боится позориться своими заявлениями... Это же 1й КАНАЛ!!! Флагман мировоззрения страны! Они что считают у нас нет глаз, ушей и мозгов??? #ЛОЛИТА #мужлолиты #милявскаяразвод #лолитаразвод #лолитанапервом #лолитантв #первыйканал #историяразводалолиты #лолитаразвод #милявская

A post shared by @ pazgovor on

Одна з найяскравіших зарубіжних зірок Дженніфер Лопес була заміжня вже тричі. Також зараз артистка готується до весілля зі своїм бойфрендом бейсболістом Алексом Родрігесом.

А відома українська співачка була чотири рази у фактичному шлюбі та один - в офіційному. 

Зірка з останнім чоловіком зараз виховують молодшого сина, що з'явився на світ завдяки сурогатному материнству. 

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця стало відомо про велику втрату Ірини Білик - у зірки померла мама. 

"Містика мене переслідує все життя! Тільки збиралася записати прекрасну пісню про Маму...  моя Матуся почує цю пісню вже на небесах. Прощай, кохано Матусю", - написав артистка в Instagram. 

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.