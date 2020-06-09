Ці зірки не бояться чуток і засуджень

Напевно, кожна жінка мріє вийти заміж всього один раз, але не завжди це виходить

Після вступу в шлюб починається справжня побутове життя і не всі здатні із цим впоратися. Познайоммось з зірками, які змінювали мужів "як рукавички", прямо як за хлібом сходити.

Російська актриса Анастасія Заворотнюк тричі виходила заміж. У перший раз зірка перебувала у шлюбі з бізнесменом, який був старше її на 12 років, пише news.ru. Через рік пара розлучилася.

Вдруге актриса вийшла заміж за господаря московського автосалону, від якого зірка народила двоє дітей. А третім чоловіком Заворотнюк став фігурист Петро Чернишов, від якого на світ з'явилася третя дитина.

Лоліта Мілявська була заміжня п'ять разів. Першим чоловіком зірки став 20-річний однокурсник. Другий шлюб виявився фіктивним. Третім чоловіком Лоліти став Олександр Цекало, колега, на якого була зареєстрована дочка співачки.

Після розлучення з колегою, Лоліта ще двічі виходила заміж і розлучалася.

Одна з найяскравіших зарубіжних зірок Дженніфер Лопес була заміжня вже тричі. Також зараз артистка готується до весілля зі своїм бойфрендом бейсболістом Алексом Родрігесом.

А відома українська співачка була чотири рази у фактичному шлюбі та один - в офіційному.

Зірка з останнім чоловіком зараз виховують молодшого сина, що з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця стало відомо про велику втрату Ірини Білик - у зірки померла мама.

"Містика мене переслідує все життя! Тільки збиралася записати прекрасну пісню про Маму... моя Матуся почує цю пісню вже на небесах. Прощай, кохано Матусю", - написав артистка в Instagram.

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.