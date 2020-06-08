Модель Алена Преснякова порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в новой фотосессии

Как сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды, невестка Аллы Пугачевой решила сниматься в платье без белья.

«Первая серия нашей последней съёмки 😍 какой кадр понравился больше?))» - говорится в сообщении.

Уточним, что поклонники Пресняковой были в восторге от новой фотосессии кумира, обратив внимание на идеальные изгибы знаменитости. Не смог сдержаться и возлюбленный мужчина звезды.

«Ееееееебнищсееееее. Иными словами «нев*ебически ох**нно», - написал Никита.

«Лучшая», «да они все суперские», «Блиииин....,всем бы девушкам по такому фотографу», «такая красивая!», «Все кадры прекрасны», «Очень красивая и романтичная», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Алена Преснякова решила показать, как нужно загорать и свою фигуру. На кадрах Алена позировала в бюстгальтере и брюках-юбке, а образ дополнила большой черной шляпой и очками. Красотка раздвинула ноги на стуле, расположившись на улице в саду. Как можно понять, Преснякова загорала на солнышке, которое решило порадовать модель в этот день.

"Чилимся на солнышке и снимаем супер шедевры Как же скучала!", - написала Алена под фото.

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