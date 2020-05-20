48-летняя дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте практически не изменилась за последние 20 лет

К такому выводу пришли поклонники звездного семейства, посмотрев на ее архивное фото, которое опубликовали на фан-страничке Пугачевой в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке еще молодая Кристина стоит в обнимку со своими сыновьями Никитой и Дени. На вид, Никите на фото не больше 7 лет, а Дени около двух. Женщина выглядит очень счастливой.

За день фото звезды собрало более 9 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать внешность Орбакайте. Поклонники считают, что изменений во внешности звезды в эти годы практически не произошло. Дети выросли, а она не постарела.

«Кристина не меняется», «Кристина не меняется, а детки уже взрослые», «Кристина стала только краше», - пишут пользователи сети.

Кроме этого под постом звездной семье оставили множество комплиментов.

«Чудесные фотографии!», «Счастливые», «Солнечное фото», «Прелесть», «Ах какая женщина и классные ребятишки», «Какое чудесное фото», «Какая прелесть эта мама и ее детки!», - отмечают люди.

Отметим, что младшему сыну Кристины Орбакайте Дени сейчас 22 года, а Никите Преснякову уже 28 лет. Кроме этого, у Кристины есть дочка Клавдия.

Напомним, что сын Орбакайте поразил внешним видом, у Пугачевой будет истерика: "Очень похож на Максима Галкина".

Как сообщала Politeka, повзрослевшие внуки Аллы Пугачевой удивили внешностью: "Улыбки от Орбакайте, а брови...".

Также Politeka писала, что лысый внук Пугачевой плюнул на все и решил устроить вечеринку на карантине: "Готовьте выпивку!".