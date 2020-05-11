Модель Алена Преснякова, жена внука Аллы Пугачевой, поразила красотой во время отдыха с мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Какой же сегодня выдался день😍 зарядились на все лето))) Решили с подругой устроить романтик для наших мужчин, давно так душевно не встречали закаты», -говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Преснякова позирует вместе с мужем на пикнике. А на другом снимке звезда держит на руках крохотную собачку, показывая идеальную форму в крохотном топе.

«Вау, невероятная», «какая вкусная фоточка с собачкой», «невероятно милые», «вау», «Сервировка класс,пейзажик чуток подкачал...)», «шикарная», «пикничек», «роскошная», - пишут ее поклонники.

Модель Алена Преснякова, жена внука Аллы Пугачевой, похвасталась идеальной фигурой в обтягивающей одежде

Супруга Никиты Преснякова примерила новый образ. Девушка сфотографировалась каменных ступеньках в узком белом корсете и спортивных шортах, которые максимально обтянули ее формы - такое впечатление, что модель едва втиснула свой бюст. На ноги она обула высокие, почти до колена, черные берцы.

Стоит отметить, что фотограф очень удачно выбрал ракурс, благодаря этому ожерелье и металлические вставки на обуви красиво сверкают на свету. Алена Краснова так и подписала кадры: "Сияю".

Пользователи социальной сети оценили интересные кадры и смелый наряд девушки. Они выразили свое мнение в комментариях под постом.

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