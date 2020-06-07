Скандального российского актера Алексея Панина выгнали с похорон легендарного советского коллеги Михаила Кокшенова из-за неприличного поведения
Как сообщает Politeka, об этом рассказал сам артист во время общения с российскими СМИ.
«Я сказал, что Михаил Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером», - отметил он.
После этого друзья Кокшенова попросили скандального актера покинуть церемонию прощания. Сам Панин утверждает, что на прощании было больше светских репортеров, нежели друзей легенды.
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Кроме того, одной из причин того, что Панина выгнали с похорон является то, что звезда матерился.
До этого мы писали, что прощание с народным артистом России пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в воскресенье, 7 июня, после чего его кремируют.
После кремации прах звезды советского и российского кинематорграфа захоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе, который находится недалеко от могилы писателя Николая Гоголя. Там ж похоронены мама, бабушка и другие родственники Кокшенова.
Мало кто знает, но актер был из интиллегентной семьи коренных москвичей, хотя многие его поклонники считали, что он – из деревни. Такое заблуждение появилось благодаря тому, что он прекрасно вживался в роли и блистательно играл образы просто деревенского мужика.
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