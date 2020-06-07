Скандального российского актера Алексея Панина выгнали с похорон легендарного советского коллеги Михаила Кокшенова из-за неприличного поведения

Как сообщает Politeka, об этом рассказал сам артист во время общения с российскими СМИ.

«Я сказал, что Михаил Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером», - отметил он.

После этого друзья Кокшенова попросили скандального актера покинуть церемонию прощания. Сам Панин утверждает, что на прощании было больше светских репортеров, нежели друзей легенды.

Кроме того, одной из причин того, что Панина выгнали с похорон является то, что звезда матерился.

До этого мы писали, что прощание с народным артистом России пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в воскресенье, 7 июня, после чего его кремируют.

После кремации прах звезды советского и российского кинематорграфа захоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе, который находится недалеко от могилы писателя Николая Гоголя. Там ж похоронены мама, бабушка и другие родственники Кокшенова.

Мало кто знает, но актер был из интиллегентной семьи коренных москвичей, хотя многие его поклонники считали, что он – из деревни. Такое заблуждение появилось благодаря тому, что он прекрасно вживался в роли и блистательно играл образы просто деревенского мужика.

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