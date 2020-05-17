В Лос-Анджелесе ушел из жизни 86-летний голливудский актёр 

Трагическую новость об уходе звезды сериалов "Друзья" и "Американская семейка" сообщило издание The Hollywood Reporter.

Как сообщила его дочь, умер Фред Уиллард от старости.

"Ушел очень мирно... Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", - отметила она.

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Свои соболезнования по поводу кончины актера уже выразили Джейми Ли Кёртис, Стив Карелл, Бен Стиллер, Джимми Киммел и другие.

За свою карьеру Уиллард снялся более чем в 200 фильмах и эпизодах сериалов.

Последней его картиной был фильм "Космические силы". 

Не так давно ушла из жизни еще один человек, без которого мы бы не смогли наслаждаться легендарным ситкомом.

Элли Уиллис — артистка прославилась на весь мир, благодаря авторской музыке к сериалу «Друзья», скончалась на 73-м году жизни.

Автор заглавной песни к сериалу отошла в мир иной вечером, 24 декабря. Причиной смерти музыканта медики назвали остановку сердца.