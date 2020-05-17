В Лос-Анджелесе ушел из жизни 86-летний голливудский актёр



Трагическую новость об уходе звезды сериалов "Друзья" и "Американская семейка" сообщило издание The Hollywood Reporter.

Как сообщила его дочь, умер Фред Уиллард от старости.

"Ушел очень мирно... Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", - отметила она.

Свои соболезнования по поводу кончины актера уже выразили Джейми Ли Кёртис, Стив Карелл, Бен Стиллер, Джимми Киммел и другие.

За свою карьеру Уиллард снялся более чем в 200 фильмах и эпизодах сериалов.

Последней его картиной был фильм "Космические силы".

Не так давно ушла из жизни еще один человек, без которого мы бы не смогли наслаждаться легендарным ситкомом.

Элли Уиллис — артистка прославилась на весь мир, благодаря авторской музыке к сериалу «Друзья», скончалась на 73-м году жизни. Автор заглавной песни к сериалу отошла в мир иной вечером, 24 декабря. Причиной смерти музыканта медики назвали остановку сердца. Напомним, найдено тело известного боксера. Как писала Politeka, остановилось сердце легенды французского кино. Также Politeka писала, что знаменитый российский музыкант перед смертью изменился до неузнаваемости.









