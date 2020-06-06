Тело актера Михаила Кокшенова предадут огню

Прощание с народным артистом России пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в воскресенье, 7 июня, после чего его кремируют, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

После кремации прах звезды советского и российского кинематорграфа захоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе, который находится недалеко от могилы писателя Николая Гоголя. Там ж похоронены мама, бабушка и другие родственники Кокшенова.

Мало кто знает, но актер был из интиллегентной семьи коренных москвичей, хотя многие его поклонники считали, что он – из деревни. Такое заблуждение появилось благодаря тому, что он прекрасно вживался в роли и блистательно играл образы просто деревенского мужика.

Друзья актера до сих пор не могут поверить в его смерть. По словам коллеги по цеху Стаса Садальского, он до последнего надеялся, что Кокшенов справится с последствиями инсульта, с которыми боролся последние годы.

«Спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но, увы», – написал артист в соцсети.

Ранее в СМИ мелькала информация, что у актера было онкологическое заболевание. Однако его близкий друг Аркадий Инин опроверг эту информацию. Он пояснил, что Кокшенов три года находился в тяжелейшем состоянии после инсульта.

Инин добавил, что родственники предчувствовали смерть Кокшенова. Последние месяцы он лежал в подмосковной больнице, куда его привезли в тяжелом состоянии и сразу направили в реанимацию.

Как известно, в пятницу, 4 июня актер умер на 84-м году жизни.

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