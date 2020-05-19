Они были так молоды

Звезду вампирской саги «Сумерки» вместе с молодой подругой нашли мертвыми в своей квартире

Полиция обнаружила тела 30-летнего Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки Натали Адеподжу 13 мая в Лас-Вегасе. Его мать сообщила о смерти сына у себя в Фейсбук 17 мая, а уже 19 мая подробно о трагедии написал портал Comicbook.

В «Сумерках» Грегори Тайри Бойс сыграл одноклассника Беллы. Именно он чуть не сбил на машине главную героиню, когда Эдвард спас ее. Кроме «Сумерек» у парня не было ярких ролей. Его мать рассказала, что он планировал открыть ресторан.

На данный момент причина смерти молодых людей не разглашается. Однако СМИ уже вспомнили пророческие слова Бойса, которые он произнес на свой 30-й день рождения.

«В какой-то момент я думал, что не доживу до 30. С годами я, как и все, совершал ошибки…», - признался актер.

Он добавил, что нужно сделать «оставшиеся годы» самыми лучшими.

Отметим, что у Бойса осталась десятилетняя дочь Алайя, а у его подруги — маленький сын Иджипт. Его мать рассказала, что Бойс был очень хорошим поваром. Он готовился открыть свой ресторан и даже провел дегустационную вечеринку. Мать отметила, что она вряд ли сможет продолжить дело сына для его дочери, ведь не знает всех нюансов его авторских рецептов.

Напомним, что страшное известие появилось на странице Бена Стиллера: "Его будет очень не хватать", детали.

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