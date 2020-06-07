Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала всю себя в одном белье

Не так давно завершился очередной сезон знаменитого шоу, в котором молодая гимнастка с яркой внешностью не только победила, но еще и прославилась своей любовью к дерзким выходкам. После того, как Даша победила в проекта, она принялась активно заниматься собой и вести профиль в Инстаграм, передает Politeka.net.

Звезда начала уделять внимание себе и своему телу еще больше. Девушка в этот раз опубликовала в разеделе Стори в Инстаграм жаркий кадр, на котором позировала в знаменитом и довольно дорогом белье, которым с радостью похвасталась. Примерив его, девушка не стала скрывать идеальных изгибов и посветила прелестями на камеру.

Примечательно, что еще недавно Дашу было совсем не узнать - недавно в сети появились фото Даши до пластики и похудения, тогда девушка выглядела совсем по-другому, причем тогда ее считали "пышкой".

До этого звезда предстала в красивом платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Также красотка нарядилась и в другой наряд с прозрачной сеткой, что придало образу пикантности, а ее грудь смотрелась идеально сквозь прозрачную ткань.

Победительница "Холостяка" распустила длинные волнистые волосы, а ее образ завершал макияж с глянцевыми губами. Даша Ульянова призналась, что ждет, когда на ее странице наберется 300 тысяч подписчиков.

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