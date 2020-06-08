В мире набирают популярности модели с пышными формами, которые могут похвастаться роскошной грудью и не менее аппетитной пятой точкой
Politeka.net вспомнила самых популярных моделей нижнего белья, которые регулярно радуют своих поклонников своими прелестями. Они выбирают самые роскошные комплекты, в которых выгодно подчеркивают свою пышную фигуру.
Британка Деми Роуз имеет пышные бедра и большую грудь. Ее параметры далеки от модельных, но красотка уже успела завоевать любовь миллионов, а также любовь рекламодателей, которые хотят видеть ее в нижнем белье и купальниках.
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Модель Эбигейл Рэтчфорд является одной из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья. Она обладает не только впечатляющими формами, но и невероятно яркой внешностью. От ее выразительных глаз невозможно оторваться. Конечно, при условии, что девушка одета.
Одна из сестричек Кардашьян Кайли Дженнер хоть и не зарабатывает рекламой нижнего белья, но любит сверкнуть своими пышными формами. Красотка обожает откровенные наряды, в которых видно ее аппетитную грудь.
В Украине тоже есть своя звезда, которую даже прозвали украинской версией Ким Кардашьян. Модель Алена Омович прекрасно смотрится в любом нижнем белье. Ее тело просто создано для красоты.
Американская модель и фитнес-тренер Ана Чери тоже любит побаловать поклонников откровенными фото. Ее фигура в нижнем белье выглядит очень естественно.
Напомним, что знойная Кайли Дженнер пошалила в ванной в тоненьком белье: "Держите ваши руки".
Как сообщала Politeka, Деми Роуз блеснула аппетитными "булочками" в одних ниточках: "Хороша до дрожи".
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах: "Дьяволица шалит".