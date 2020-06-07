Украинская певица MARUV показала серию кадров, сделанных во время интервью с Катей Осадчей
На своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который покорил сеть несмотря на свою мрачность. Ана примерила стильный наряд с довольно глубоким декольте, сообщает Politeka.
Так, в новом выпуске шоу с Катей Осадчей, MARUV представила зрителям свою новую песню под названием «I want you», которую записала совместно с Boosin. Во время общения с телеведущей девушка рассказала, что они с музыкантом сотрудничают давно и ранее записали немало песен не только друг для друга.
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«Сегодня премьера #IWantYou в программе @svitsketv 😉», - написала под фото Анна.
Вот что ответили пользователи:
«Очень красивый образ 😍😍 Вам темный цвет отлично подходит», «Ви така гарна!!!! Чорний вам так пасує🖤🖤🖤🖤🖤», «Песня бомба!🔥🔥🔥 Давно ее ждала», «Cool 🖤😍», «Анечка, ты обалденная красоточка, вот что-то стрижка или укладка такая чуток простит или цвет?», «только ради тебя красавишны и будем смотреть🔥 зажги там,» «Goddess 👑 Лучшая роковая дамочка🔥❤️🔥».
Также на своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который умилил сеть, ведь позировала Анна вместе со своей домашней любимицей - маленькой собачкой. Артистка, находясь на карантине, в последнее время крайне редко делилась новыми кадрами, поэтому фото вызвали шквал комментариев.
Анна счастливо позировала вместе с песиком на руках у кафетерия на террасе. При этом для выхода в свет она использовала мрачный наряд. Подчеркнув образ «кожанкой».
«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна под постом.
Вот что ответили фанаты:
«А у друга отличный фрак 😍👍🏻», «Муд: Изольда Александровна...», «Такие зайки я не могу😍😍😍», «Вы похожи 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «С другом-подружкой🐾🐾🐾», «Хороша))», «Как хорошо тебе тёмненькой , нахер ты красилась только», «Изя твоя Халком стала», «Ух, какой серьёзный ⭐», «Красотка Марув ))💐💐💐».
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
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