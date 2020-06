Украинская певица MARUV показала серию кадров, сделанных во время интервью с Катей Осадчей

На своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который покорил сеть несмотря на свою мрачность. Ана примерила стильный наряд с довольно глубоким декольте, сообщает Politeka.

Так, в новом выпуске шоу с Катей Осадчей, MARUV представила зрителям свою новую песню под названием «I want you», которую записала совместно с Boosin. Во время общения с телеведущей девушка рассказала, что они с музыкантом сотрудничают давно и ранее записали немало песен не только друг для друга.

«Сегодня премьера #IWantYou в программе @svitsketv 😉», - написала под фото Анна.

Вот что ответили пользователи:

«Очень красивый образ 😍😍 Вам темный цвет отлично подходит», «Ви така гарна!!!! Чорний вам так пасує🖤🖤🖤🖤🖤», «Песня бомба!🔥🔥🔥 Давно ее ждала», «Cool 🖤😍», «Анечка, ты обалденная красоточка, вот что-то стрижка или укладка такая чуток простит или цвет?», «только ради тебя красавишны и будем смотреть🔥 зажги там,» «Goddess 👑 Лучшая роковая дамочка🔥❤️🔥».

Также на своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который умилил сеть, ведь позировала Анна вместе со своей домашней любимицей - маленькой собачкой. Артистка, находясь на карантине, в последнее время крайне редко делилась новыми кадрами, поэтому фото вызвали шквал комментариев.

Анна счастливо позировала вместе с песиком на руках у кафетерия на террасе. При этом для выхода в свет она использовала мрачный наряд. Подчеркнув образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна под постом.

Вот что ответили фанаты:

«А у друга отличный фрак 😍👍🏻», «Муд: Изольда Александровна...», «Такие зайки я не могу😍😍😍», «Вы похожи 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «С другом-подружкой🐾🐾🐾», «Хороша))», «Как хорошо тебе тёмненькой , нахер ты красилась только», «Изя твоя Халком стала», «Ух, какой серьёзный ⭐», «Красотка Марув ))💐💐💐».

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья