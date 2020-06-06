Некоторые звезды не стремятся к пластическим хирургам, чтобы сделать себе операции по увеличению груди

Эти красотки гордятся тем, что дала им природа, и не хотят портить свои прелести инородными предметами пишет Politeka.net.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова даже с небольшой грудью позволяет себе наряды с глубоким декольте, хотя в лифчике "пусто".

В одном из своих интервью красотка призналась, что бывший муж Дмитрий Тарасов просил Олю увеличить грудь. После расставания с ним звезда решила сделать операцию, но в последний момент отказалась. И, правильно, ведь Бузову давно полюбили миллионы людей за ее трудолюбие, а не за пышные формы.

Блондинка Пэрис Хилтон - светская львица, актриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер. Звезда тоже не может похвастаться выдающимися формами, но это придает ей уникальности и некой очаровательности.

Одна из сестер Кардашьян, Кендалл Дженнер, обладает модельной внешностью. Стройная талия, длинные ножки и небольшая грудь - все это помогло стать ей одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

Американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович обладает небольшой грудью, однако при этом остается кумиром и эталоном красоты для миллионов людей.

Известнейшая модель Джиджи Хадид покорила сердца своей внешностью, небольшая грудь - лишь придает невинности ее образу. Звезда сейчас беременная, возможно ее формы и значительно увеличатся, однако пока она попадает в этот топ.

На этих фотографиях можно посмотреть на красоток, которые добились больших успехов в карьере и личной жизни. Звезды доказали стереотипность о том, что добиться чего-либо в жизни помогут большие прелести.

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