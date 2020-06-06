Некоторые звезды не стремятся к пластическим хирургам, чтобы сделать себе операции по увеличению груди 

Эти красотки гордятся тем, что дала им природа, и не хотят портить свои прелести инородными предметами пишет Politeka.net

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова даже с небольшой грудью позволяет себе наряды с глубоким декольте, хотя в лифчике "пусто". 

В одном из своих интервью красотка призналась, что бывший муж Дмитрий Тарасов просил Олю увеличить грудь. После расставания с ним звезда решила сделать операцию, но в последний момент отказалась. И, правильно, ведь Бузову давно полюбили миллионы людей за ее трудолюбие, а не за пышные формы.    

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Блондинка Пэрис Хилтон - светская львица, актриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер. Звезда тоже не может похвастаться выдающимися формами, но это придает ей уникальности и некой очаровательности. 

Одна из сестер Кардашьян, Кендалл Дженнер, обладает модельной внешностью. Стройная талия, длинные ножки и небольшая грудь - все это помогло стать ей одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. 

Американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович обладает небольшой грудью, однако при этом остается кумиром и эталоном красоты для миллионов людей. 

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What an unforgettable night with over 25 million raised for AIDS research by @amfar and all the generous people who sponsored the gala, bought tables and bid on the wonderful pieces on auction! Every year we are closer to finding a cure, with 2 people who seem to be in complete remission from the disease because of stem cell research we would never have if it wasn’t for the efforts of an organization like @AMFAR. With 37 million people worldwide living with HIV/AIDS, it’s never been more necessary to find a cure as soon as possible. A huge thank you to everyone from @celine for my gorgeous gown and earrings and my incredible glam squad for making me look and feel incredible on such an important evening!🥰🥰🥰 Make up: @kaymontano Hair: @mr_alexandrycosta Styling: @philippeuter

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Известнейшая модель Джиджи Хадид покорила сердца своей внешностью, небольшая грудь - лишь придает невинности ее образу. Звезда сейчас беременная, возможно ее формы и значительно увеличатся, однако пока она попадает в этот топ. 

На этих фотографиях можно посмотреть на красоток, которые добились больших успехов в карьере и личной жизни. Звезды доказали стереотипность о том, что добиться чего-либо в жизни помогут большие прелести. 

Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья

А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Бузова в костюме школьницы задрала платье, заставив всех краснеть

Также Politeka писала, что Бузова опубликовала кадры 16-летней давности, звезду совсем не узнать