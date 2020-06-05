Стало известно, что будет с курсом доллара после окончательного решения совета директоров МВФ

Об этом в комментарии журналистам рассказал финансист Андрей Шевчишин, передает Сегодня.

Согласно официальному курсу валют от НБУ на 5 июня, американский доллар упал до отметки 26,63 гривен.

Он отметил укрепление национальной валюты и объяснил такую тенденцию отсутствием активного спроса на иностранную валюту.

"Такая ситуация наблюдается на фоне сообщений о том, что совет директоров МВФ обсудит выделение Украине 5 млрд долларов в рамках программы stand-by 9 июня. Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 грн/долл. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", - озвучил Шевчишин свой валютный прогноз.

Глава Минфина Сергей Марченко также озвучил требования МВФ для выделения Украине нового транша. По его словам, фонд не требует от Киева повышение пенсионного возраста.

"Нам МВФ рекомендует не делать исключений в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. То есть там определенные предохранители в отношении возможностей раскачивания пенсионной системы. Они созданы, и больше никаких рисков", - объяснил он нюансы сотрудничества.

Помимо этого, Международный валютный фонд хочет видеть внедрение налоговой реформы в Украине.

"Реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе. Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без него", - резюмировал глава министерства в эфире украинского телеканала.

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