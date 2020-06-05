Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила выходкой на камеру после подарка от близкого друга

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Какое счастье вновь танцевать на сцене!🙏💃 В любимых и родных декорациях.😊💃 А подарок Никаса @safronov_nikas поднял настроение! Авторские расписанные маски просто - произведения искусства! А зонтик с изображением Моны Лизы теперь станет реквизитом нашего спектакля», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Волочкова танцует сперва без маски. Потом надевает ее и начинает прыгать. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку балерина закрыла возможность комментировать ее посты.

До этого сообщалось, что известная балерина Анастасия Волочкова показала очередной шпагат на улице, позируя в одной пижаме.

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм кадр, на котором позировала в привычной домашней одежде, за которую ее множество раз жестко высмеивали. Анастасия растянулась в шпагате на зеленой травке посреди двора.

Так, балерина в пижаме, состоящей из майки с тигровым принтом и в коротеньких шортиках такой же расцветки озадачила видом посреди улицы. Чтобы спрятать свои желтые волосы, она надела капюшон и серьезно смотрела в камеру, привлекая внимание к себе.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах