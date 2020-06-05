Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила витівкою на камеру після подарунка від близького друга

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Яке щастя знову танцювати на сцені!🙏💃 В улюблених і рідних декораціях.😊💃 А подарунок Нікаса @safronov_nikas підняв настрій! Авторські розписані маски просто - твори мистецтва! А парасольку із зображенням Мони Лізи тепер стане реквізитом нашого спектаклю», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Волочкова танцює спершу без маски. Потім одягає її і починає стрибати. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, оскільки балерина закрила можливість коментувати її пости.

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Какое счастье вновь танцевать на сцене!🙏💃 В любимых и родных декорациях.😊💃 А подарок Никаса @safronov_nikas поднял настроение! Авторские расписанные маски просто - произведения искусства! А зонтик с изображением Моны Лизы теперь станет реквизитом нашего спектакля.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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До цього повідомлялося, що відома балерина Анастасія Волочкова показала черговий шпагат на вулиці, позуючи в одній піжамі.

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кадр, на якому позувала у звичній домашній одежі, за яку її безліч разів жорстко висміювали. Анастасія розтягнулася в шпагаті на зеленій травичці посеред двору.

Так, балерина в піжамі, що складається з майки з тигровим принтом і в коротеньких шортиках такий же забарвлення спантеличила видом посеред вулиці. Щоб заховати свої жовті волосся, вона одягла капюшон і серйозно дивилася в камеру, привертаючи увагу до себе. 

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях