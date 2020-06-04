Бывает так, что будущей актрисе стоит сняться лишь в одном сериале, как о ней уже говорит весь мир 

Звезды завораживают своей игрой и красотой. Карьеры артисток либо развиваются, либо они так и остаются актрисами "одной роли". 

Роль Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" послужила взлетом в карьере, пишет sm-news.ru. Красотка до сих пор считается одной из самых востребованных актрис, а все благодаря своей героине Рейчел из названного ситкома. 

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Также случилось и с карьерой Эмилии Кларк, которая исполнила одну из главных ролей в сериале "Игра престолов".

Артистка проснулась знаменитой и ее сразу же стали приглашать на съемки фильмов. Однако где бы сейчас не снималась известна красотка, все равно зритель ее помнит, как «мать драконов».

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, сыгравшая роль любимой наложницы султана Сулеймана, покорила сердца фанатов.

Актриса, которая заняла место Мерьем после ухода последней, так не смогла понравиться зрителю также. 

Узерли же сейчас активно снимается в фильмах, и даже получает премии.

Красотка Джованна Антонелли, известная по роли Жади в сериале "Клон" стала настоящим примером восточной красавицы. Бразильянку копировали во всем мире. 

Актриса Холли Мари Комбс снялась в сериале Все женщины ведьмы" или "Зачарованные". Звезда сыграла сильную и храбрую героиню "Пайпер". К сожалению, "переплюнуть" эту роль звезде пока еще не удалось. 

Певица и актриса Наталья Орейро завоевала миллионы поклонников после выхода сериала "Дикий ангел". Несмотря на другие роли, красотка навсегда осталась в сердцах поклонников той самой  Милагрос Эспосито - девушки-сироты из монастыря.

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🔴Обращение Наталии! ⬇️ 🔴 Дорогие друзья, надеюсь, вы все здоровы и рядом со своими семьями. Я пишу вам, потому что мне не нравится, что вам лгут и что вы получаете ложную информацию. Как я уже рассказывала вам несколькими неделями ранее, тур «20 лет вместе», который мы собирались сделать весной по различным городам России, отменился по причинам, не имеющим ко мне никакого отношения. Повторяю, я не люблю ложь, и поэтому хочу объяснить и рассказать вам, что ни я, ни один человек из моей команды не получил ни рубля/доллара/евро за этот тур. Ни одного. Мы также не получали билетов, виз, предоплат на расходы и ни на что другое. Наоборот, я вложила много времени и денег (которые мне до сих пор никто не вернул), чтобы подготовить тур, купить красивые костюмы, сделать музыкальный продакшн, визуальные декорации, спецэффекты и т.д. Пусть никто не лжет вам, говоря, что было как-то иначе. Я знаю, что многие из вас приложили большие усилия, чтобы купить билеты, и поэтому прошу вас не оставаться в стороне, а требовать деньги за каждый купленный вами билет. Боритесь за свои права и не позволяйте никому себя обманывать или присвоить ваши деньги. Я очень расстроена и зла из-за всего того, что произошло, но никто и ничто не сможет разлучить нас, и скоро мы начнём думать о новом прекрасном туре по моей любимой России для того, чтобы петь с вами вместе. Я люблю вас ❤️ От администрации @natalia_oreiro_world @starsliga @gamaiun.production @ponominalu @msk.kassir.ru требуем пояснения ситуации и возврата денежных средств в полном объёме всем кто хочет сдать свои билеты 🎫 на концерты которые отменились из-за Вас!

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