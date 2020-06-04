Бывает так, что будущей актрисе стоит сняться лишь в одном сериале, как о ней уже говорит весь мир

Звезды завораживают своей игрой и красотой. Карьеры артисток либо развиваются, либо они так и остаются актрисами "одной роли".

Роль Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" послужила взлетом в карьере, пишет sm-news.ru. Красотка до сих пор считается одной из самых востребованных актрис, а все благодаря своей героине Рейчел из названного ситкома.

Также случилось и с карьерой Эмилии Кларк, которая исполнила одну из главных ролей в сериале "Игра престолов".

Артистка проснулась знаменитой и ее сразу же стали приглашать на съемки фильмов. Однако где бы сейчас не снималась известна красотка, все равно зритель ее помнит, как «мать драконов».

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, сыгравшая роль любимой наложницы султана Сулеймана, покорила сердца фанатов.

Актриса, которая заняла место Мерьем после ухода последней, так не смогла понравиться зрителю также.

Узерли же сейчас активно снимается в фильмах, и даже получает премии.

Красотка Джованна Антонелли, известная по роли Жади в сериале "Клон" стала настоящим примером восточной красавицы. Бразильянку копировали во всем мире.

Актриса Холли Мари Комбс снялась в сериале Все женщины ведьмы" или "Зачарованные". Звезда сыграла сильную и храбрую героиню "Пайпер". К сожалению, "переплюнуть" эту роль звезде пока еще не удалось.

Певица и актриса Наталья Орейро завоевала миллионы поклонников после выхода сериала "Дикий ангел". Несмотря на другие роли, красотка навсегда осталась в сердцах поклонников той самой Милагрос Эспосито - девушки-сироты из монастыря.

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