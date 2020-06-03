Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года ввел в оборот монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят 10-гривневые банкноты
В НБУ украинцам рассказали обо всех изменениях и ответили на вопрос, что делать со старыми деньгами, передает Politeka.net. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной Facebook-странице Нацбанка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Со среды, 3 июня, банки могут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Изначально в обращение вводится более пяти миллионов монет номиналом 10 гривен. Их уже распределили между подразделениями НБУ в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Хмельницком.
Украинцам не придется специально обменивать 10-гривневые банкноты на монеты. Можно будет рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами. Банкноты номиналом 10 гривен будут и дальше находиться в обращении, пока не исчезнут в результате естественного износа.
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Новая монета отличается от монет в 1, 2 и 5 гривен увеличенными габаритами и ребрами со специальным крупным рифлением, что позволит легко отличить ее от монет других номиналов.
По словам представителя Нацбанка, благодаря изъятию из обращения разменных монет номиналом 1, 2 и 5 копеек улучшилась ситуация с распознаванием обиходных монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.
"Теперь исчезла возможность путаницы этих монет из-за их схожести по цвету", – объяснили в НБУ.
Отметим, 2 июня в Украине появилась еще одна монета номиналом 10 гривен. НБУ выпустил сувенирную монету из серебра с изображением ночной бабочки совки роскошной.
Тираж будет ограниченным и составит всего 2500 экземпляров, а стоимость одной монеты составляет 1075 гривен.
Напомним, Нацбанк сделал экстренное заявление о навязанных банковских услугах: как обманывают украинцев.
Как сообщала Politeka, НБУ сделал важное заявление о массовом сокращении банкоматов в Украине: как украинцам жить без налички.
Также Politeka писала, что денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ.