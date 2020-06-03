Все, что нужно знать о новых деньгах

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года ввел в оборот монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят 10-гривневые банкноты

В НБУ украинцам рассказали обо всех изменениях и ответили на вопрос, что делать со старыми деньгами, передает Politeka.net. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной Facebook-странице Нацбанка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Со среды, 3 июня, банки могут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Изначально в обращение вводится более пяти миллионов монет номиналом 10 гривен. Их уже распределили между подразделениями НБУ в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Хмельницком.

Украинцам не придется специально обменивать 10-гривневые банкноты на монеты. Можно будет рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами. Банкноты номиналом 10 гривен будут и дальше находиться в обращении, пока не исчезнут в результате естественного износа.

Новая монета отличается от монет в 1, 2 и 5 гривен увеличенными габаритами и ребрами со специальным крупным рифлением, что позволит легко отличить ее от монет других номиналов.

По словам представителя Нацбанка, благодаря изъятию из обращения разменных монет номиналом 1, 2 и 5 копеек улучшилась ситуация с распознаванием обиходных монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

"Теперь исчезла возможность путаницы этих монет из-за их схожести по цвету", – объяснили в НБУ.



Національний банк увів у обіг монету 10 гривень Монети номіналом 1️⃣0️⃣ гривень відсьогодні в обігу. 💸 Вони поступово замінять у обігу банкноти номіналом 10 гривень. Першочергово Національний банк уведе в обіг понад 5️⃣ млн монет номіналом 10 гривень. Вони уже розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький). Відсьогодні банки можуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам. 💰 «Ми подбали про максимальний комфорт під час уведення в обіг монет номіналом 10 гривень, – пояснив Віктор Зайвенко. – Громадянам не потрібно спеціально обмінювати 10-гривневі банкноти на ці монети. Вони зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами. Банкноти номіналом 10 гривень, як і раніше, залишаться платіжним засобом, вони перебуватимуть в обігу, але через деякий час зникнуть у результаті природнього зношення і будуть замінені обіговими 10-гривневими монетами». 🛠Через свої збільшені габаритні розміри (діаметр, товщина та гурт) нова обігова монета суттєво відрізняється від нових обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень. Зокрема, вона має гурт з спеціальним крупним рифленням, що дозволить легко її відрізнити від обігових монет інших номіналів. 🤗 «Завдяки вилученню з обігу розмінних монет номіналом 1, 2 та 5 копійок покращилася ситуація із розпізнаванням обігових монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Адже тепер зникла можливість плутанини цих монет через їх схожість за кольором», – зазначив Віктор Зайвенко. Gepostet von Національний банк України am Dienstag, 2. Juni 2020

Отметим, 2 июня в Украине появилась еще одна монета номиналом 10 гривен. НБУ выпустил сувенирную монету из серебра с изображением ночной бабочки совки роскошной.

Тираж будет ограниченным и составит всего 2500 экземпляров, а стоимость одной монеты составляет 1075 гривен.

Напомним, Нацбанк сделал экстренное заявление о навязанных банковских услугах: как обманывают украинцев.

Как сообщала Politeka, НБУ сделал важное заявление о массовом сокращении банкоматов в Украине: как украинцам жить без налички.

Также Politeka писала, что денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ.