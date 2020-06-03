Одна из самых красивых участниц шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, Даша Ульянова, предстала в соблазнительном образе

Красотка, которая стала победительницей проекта, порадовала поклонников горячими снимками в Инстаграм, передает Politeka.net.

Известно, что 23-летняя Ульянова является мастером спорта по художественной гимнастике, благодаря чему обладает невероятной фигурой.

Так, звезда предстала в красивом платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Также красотка нарядилась и в другой наряд с прозрачной сеткой, что придало образу пикантности, а ее грудь смотрелась идеально сквозь прозрачную ткань.

Победительница "Холостяка" распустила длинные волнистые волосы, а ее образ завершал макияж с глянцевыми губами.

Даша Ульянова призналась, что ждет, когда на ее странице наберется 300 тысяч подписчиков.

Всего за час пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Какие глазаааааааааа 😍", "Даш 1 миллион будет", "Невероятная ❤", "Вааау🔥😍😍", "Куколка❤️🔥👏😍", "Нереальна❤️❤️❤️❤️", "Богиня же", "Вау👍🏻красотка😘", "Понеслась😃😃😃", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Ульянова позировала с необычной довольно объемной укладкой своих длинных локонов, уложенных в мягкие волны. На лице девушки красуется весьма яркий макияж с акцентом на пухлые губы.

Ранее мы писали, что Даша Ульянова показала себя только в джинсах, развернувшись спиной к камере. Красотка дополнила образ распущенными волосами, которые достали почти до пятой точки.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

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