Одна из самых красивых участниц шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, Даша Ульянова, предстала в соблазнительном образе

Красотка, которая стала победительницей проекта, порадовала поклонников горячими снимками в Инстаграм, передает Politeka.net.

Известно, что 23-летняя Ульянова является мастером спорта по художественной гимнастике, благодаря чему обладает невероятной фигурой. 

Так, звезда предстала в красивом платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Также красотка нарядилась и в другой наряд с прозрачной сеткой, что придало образу пикантности, а ее грудь смотрелась идеально сквозь прозрачную ткань. 

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Победительница "Холостяка" распустила длинные волнистые волосы, а ее образ завершал макияж с глянцевыми губами. 

Даша Ульянова призналась, что ждет, когда на ее странице наберется 300 тысяч подписчиков. 

Всего за час пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев. 

"Какие глазаааааааааа 😍", "Даш 1 миллион будет", "Невероятная ❤", "Вааау🔥😍😍", "Куколка❤️🔥👏😍", "Нереальна❤️❤️❤️❤️", "Богиня же", "Вау👍🏻красотка😘", "Понеслась😃😃😃", - написали пользователи сети. 

Напомним,  Даша Ульянова позировала с необычной довольно объемной укладкой своих длинных локонов, уложенных в мягкие волны. На лице девушки красуется весьма яркий макияж с акцентом на пухлые губы. 

Ранее мы писали, что Даша Ульянова показала себя только в джинсах, развернувшись спиной к камере. Красотка дополнила образ распущенными волосами, которые достали почти до пятой точки. 

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И снова открываем мою любимую рубрику #господибожемой 😅 скандалы, интриги , расследования, слитые переписки ..это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта 🤦🏻‍♀️ я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи,которая сейчас так и льётся с аккаунта другой участницы . Я никак не хочу это комментировать , потому что знаю , что умные , здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого . Всех обняла 🤗 Photo: @n.g.photographer ..это любовь 🖤

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Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова" 

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала,  победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".