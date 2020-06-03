Лета даже чувствоваться не будет

Погода в Украине 3 июня разочарует граждан, помимо сильных дождей часть регионов накроют грозы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будут сильнейшие дожди. Здесь столбик термометра опустится до 12-15 градусов выше нуля. В ночное время суток похолодает еще больше – до 5-8 градусов.

Похожей ситуация будет и на севере страны. Дожди тут местами будут менее сильными, однако вместо них будут грозы. Здесь воздух прогреется до 13-18 тепла. Ночью похолодает до 5-8 по Цельсию.

Грозы с ливнями стоит ожидать и жителям центральных регионов. Здесь воздух будет в районе 13-21 по Цельсию, а ночью от 5 до 11 выше нуля.

Аналогичная погода будет на юге Украины. Однако здесь стоит ожидать дневных 17-21 тепла. Ночью столбик термометра покажет от 8 до 11 градусов.

Теплее всего, несмотря на ливни с грозами, будет на востоке Украины. Синоптики прогнозируют днем от 19 до 22 тепла днем и 9-11 по Цельсию ночью.

В Киеве и области синоптики прогнозируют от 15 до 19 выше нуля. Это будет сопровождаться сильным дождем с грозами. Ночью же, согласно прогнозу, показатель опустится до 5-8 градусов по Цельсию.

Напомним, погода испортит украинцам начало лета, синоптики предупредили о новом ударе.

Как сообщала Politeka, лето отменяется, погода с первых дней июня ударит по украинцам.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие надвигается на Украину, появилось предупреждение.