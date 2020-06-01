Теплые вещи прятать пока еще рано

Лето в Украине наступит только в календаре

Как передает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра, погода 1 июня 2020 не удивит резким потеплением и по-прежнему будет прохладной.

Осадки в виде дождей ожидаются 1 июня во всех областях. Что касается температуры воздуха, то наименьшие показатели будут в западной части страны. На востоке и юге ситуация несколько лучше.

Минимальные температуры - 12-14 градусов ожидаются в Киевской, Черниговской и Винницкой областях, до 16 градусов воздух прогреется в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской и Черновицкой областях.

До 18-19 потеплеет в Ужгородской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. 20-22 со знаком + ожидается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

По информации народного синоптика Натальи Диденко, постепенное потепление начнется со среды, 3 июня.

Ранее мы сообщали, спасатели предупредили украинцев о надвигающимся стихийном бедствии 31 мая - 1 июня. Ливни, которые обрушились на Украину в последние недели, не пропадут бесследно - ожидается значительный подъем уровня воды в реках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Местами начнется затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

В частности, на 0,5 - 1,5 м, и на отдельных участках до 2 м, подымется вода на реках бассейнов Сяна и Днестра.

Также мы писали, что накануне лета в Карпатах выпал снег. Кадрами стихии поделились на Фейсбук-странице «Черногорский горный поисково-спасательный пост».

"Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный, 14-15 м/с. Порывы до 20. Температура воздуха -4°С», - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, погода в Украине окончательно слетела с катушек, сугробы растут: фото майского снега.

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