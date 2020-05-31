Лето встретит украинцев аномально холодной погодой

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко, ее слова передает Politeka.net.

Согласно прогнозу, 1-2 июня в Украине выдастся прохладным и дождливым днем. В западных и северных регионах будет особенно холодно, ожидается температура от +9 до +13 градусов. В центре должно быть чуть теплее: от +12 до +18 градусов. Теплая погода пожалует только в южные и восточные области Украины - здесь прогнозируется от +17 до +22 градусов.

Жителям Киева лучше готовиться в затяжным дождям, облачной и прохладной погоде. По данным синоптика, столбики термометров в столице будут колебаться от +12 до +14 градусов.

Наталка Диденко отметила, что ближайшие два дня украинцам придется одеваться не по сезону - в теплые куртки, ботинки и сапоги. Кроме того, без зонтика 1 и 2 июня на улицу лучше не выходить.

Синоптик прогнозирует, что потепление придет в Украину не раньше 3 июня, а отметку в +20 градусов можно будет наблюдать на термометрах только с 6-9 числа.

Ранее стало известно, что скоро Украину накроет мощная магнитная буря. Сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН заявили, что метеочувствительные люди ощутят последствия солнечных всплесков 8 и 9 июня. Самые распространенные симптомы: высокая утомляемость, проблемы со сном и кошмары.

Напомним, что погода в Украине окончательно слетела с катушек, в сети появилось фото майского снега.

Как сообщала Politeka, погода наконец пощадит Украину, ждать осталось недолго: "до +30".

Также Politeka писала, что в июне украинцам несдобровать, погода готовит новый удар: "первая половина месяца...".